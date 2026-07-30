ΠΑΟΚ: Ο Κωνσταντέλιας Junior στην αγκαλιά του πατέρα του
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας εμφανίστηκε στην Τούμπα έχοντας στην αγκαλιά του τον μόλις λίγων μηνών γιο του, ο οποίος πραγματοποίησε την παρθενική του παρουσία στο γήπεδο. Ο νεαρός διεθνής μεσοεπιθετικός, που βιώνει τις πρώτες του στιγμές ως πατέρας μετά τον ερχομό του γιου του το περασμένο καλοκαίρι, φίλησε τον γιο του πριν τη σέντρα στο ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου.
Έτσι ο Κωνσταντέλιας junior (που ονομάζεται Βασίλης) πήρε το βάπτισμα του πυρός στην Τούμπα. Από την άλλη ο Τάισον εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τα δύο του παιδιά.
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