ΠΑΟΚ - Ντιναμό: Πού θα δείτε τον επαναληπτικό του Europa League
Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο του φετινό επίσημο ματς στην Τούμπα, αντιμετωπίζοντας την Ντιναμό Κιέβου στον επαναληπτικό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο Δικέφαλος του Βορρά είχε προηγηθεί 3-2 στο Λούμπλιν της Πολωνίας και πλέον θέλει να «σφραγίσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Σέντρα στις 20:45, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το OPEN και σε LIVE περιγραφή από το Gazzetta.
Θυμίζουμε ότι αν περάσει ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ ενώ αν αποκλειστεί θα παίξει με τον ηττημένο του Κάραμπαγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
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