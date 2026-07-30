Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Ντιναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο του φετινό επίσημο ματς στην Τούμπα, αντιμετωπίζοντας την Ντιναμό Κιέβου στον επαναληπτικό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά είχε προηγηθεί 3-2 στο Λούμπλιν της Πολωνίας και πλέον θέλει να «σφραγίσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Σέντρα στις 20:45, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το OPEN και σε LIVE περιγραφή από το Gazzetta.

Θυμίζουμε ότι αν περάσει ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ ενώ αν αποκλειστεί θα παίξει με τον ηττημένο του Κάραμπαγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας.