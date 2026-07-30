Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ντιναμό Κιέβου με στόχο να υπερασπιστεί το 3-2 του πρώτου αγώνα και να «σφραγίσει» το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε (30/7, 20:45) τη Ντιναμό Κιέβου στην Τούμπα, έχοντας ως παρακαταθήκη το 3-2 του πρώτου αγώνα και στόχο να «σφραγίσει» την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Πρόκειται για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Αλέσιο Λίσι στον πάγκο του Δικεφάλου, με τον Ιταλό τεχνικό να ετοιμάζει τις τελευταίες του παρεμβάσεις στο αρχικό σχήμα.

«Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Προετοιμαστήκαμε γι' αυτό και αντιμετωπίζουμε τον αγώνα με αισιοδοξία», ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου, ενώ στάθηκε και στο στοιχείο που θέλει να δει βελτιωμένο σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι.

«Μου άρεσε η διαχείριση της μπάλας και η γρήγορη ανάκτησή της, όμως θέλουμε να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας όταν δεν έχουμε κατοχή. Στο δεύτερο ημίχρονο υποχωρήσαμε περισσότερο απ' όσο θα θέλαμε και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να αλλάξουμε».

Ο Λίσι ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνεται πίεση ενόψει της ρεβάνς, αλλά χαρά, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμά του στους ποδοσφαιριστές.

«Θα τους πω να δώσουν ό,τι έχουν, γιατί θέλουμε ο κόσμος να φύγει περήφανος από αυτό που θα δει στο γήπεδο».

Τα πλάνα του Λίσι

Ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να διατηρήσει τον βασικό κορμό της ενδεκάδας, έχοντας δύο βασικά ερωτηματικά.

Το πρώτο αφορά τη θέση στο κέντρο της άμυνας, όπου ο Αρίτζ Ελουστούντο συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει δίπλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη, χωρίς να αποκλείεται η διατήρηση του Παντελή Χατζηδιάκου στο αρχικό σχήμα.

Το δεύτερο δίλημμα εντοπίζεται στην κορυφή της επίθεσης, με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να έχει προβάδισμα έναντι του Ανέστη Μύθου. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι ο Ράχμαν Μπάμπα θα επιστρέψει στο αριστερό άκρο της άμυνας, έχοντας αφήσει πίσω το πρόβλημα που τον κράτησε εκτός του πρώτου αγώνα.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ αποτελείται από τους: Παβλένκα, Κένι, Ελουστούντο, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Σανταμαρία, Ζαφείρη, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον και Γερεμέγεφ.

«Στόχος μας είναι η πρόκριση»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ανέστης Μύθου, ο οποίος υπογράμμισε πως το μοναδικό ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι η πρόκριση.

«Ο στόχος είναι να πάμε καλύτερα ως ομάδα από ό,τι πέρσι. Το πιο σημαντικό είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση και να κερδίσουμε τον αγώνα με τη Ντιναμό», δήλωσε ο 19χρονος επιθετικός, προσθέτοντας πως η ομάδα περιμένει με ανυπομονησία να αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο της στην Τούμπα.

Η αποστολή

Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ, όπως και ο Σορετίρε, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της τελευταίας προπόνησης, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Λίσι.

Αναλυτικά οι 23 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην αποστολή: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Λύρατζης, Χατζηδιάκος, Ελουστούντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου και Γερεμέγεφ.