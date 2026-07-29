Λίσι: «Θέλω ο κόσμος να φύγει περήφανος από την Τούμπα»

Ο Αλέσιο Λίσι εμφανίστηκε αισιόδοξος ενόψει της ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου, στάθηκε στα σημεία που θέλει να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ και αποθέωσε τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Με αισιοδοξία και διάθεση να ζήσει την πρώτη του ευρωπαϊκή βραδιά στην Τούμπα ως προπονητής του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε ο Αλέσιο Λίσι, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου χαρακτήρισε τη ρεβάνς ένα μεγάλο στοίχημα, αναγνώρισε την ποιότητα της ουκρανικής ομάδας, αλλά τόνισε πως ο ΠΑΟΚ έχει προετοιμαστεί κατάλληλα και αντιμετωπίζει την αναμέτρηση με αισιοδοξία.

«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Το διαπιστώσαμε και στο πρώτο ματς, όμως έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτή τη δοκιμασία και βλέπουμε τον αγώνα με αισιοδοξία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρώτη φορά στην Τούμπα

Αναφερόμενος στην εικόνα του πρώτου αγώνα, ο Λίσι στάθηκε στην καλή κυκλοφορία της μπάλας και στην άμεση ανάκτησή της, επισημαίνοντας ωστόσο πως ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός όταν αμύνεται.

«Μου άρεσε ο τρόπος που διαχειριστήκαμε την κατοχή σε αρκετά διαστήματα και το γεγονός ότι ανακτούσαμε γρήγορα την μπάλα. Εκεί που θέλουμε να βελτιωθούμε είναι όταν δεν έχουμε την κατοχή. Στο δεύτερο ημίχρονο υποχωρήσαμε περισσότερο απ' όσο θα θέλαμε και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να αλλάξουμε».

Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε και στην ιδιαίτερη σημασία που έχει για τον ίδιο η πρώτη του παρουσία στην Τούμπα, μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ.

«Έχω δει πολλά βίντεο από την ατμόσφαιρα στην Τούμπα, ακόμη από τις πρώτες συζητήσεις που είχα με τον σύλλογο. Ανυπομονώ για το αυριανό παιχνίδι και θα προσπαθήσω να το απολαύσω».

Παρά τη σημασία της αναμέτρησης, ο Λίσι ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνεται πίεση.

«Δεν νιώθω άγχος, αλλά χαρά. Όταν αποφάσισα να γίνω προπονητής ήξερα ότι αυτά τα παιχνίδια είναι μέρος της δουλειάς. Όλοι θέλουν να ζουν τέτοιες ευρωπαϊκές βραδιές και εύχομαι στο τέλος να έχουμε όμορφες αναμνήσεις».

Όσο για το τελευταίο μήνυμα που θα δώσει στους ποδοσφαιριστές του πριν από τη σέντρα, ήταν ξεκάθαρος:

«Θα τους πω να δώσουν ό,τι έχουν, ώστε ο κόσμος να φύγει περήφανος από αυτό που θα δει στο γήπεδο και να ζήσουν τη στιγμή».

Οι μεταγραφές και ο Κωνσταντέλιας

Ερωτηθείς για την κατάσταση των νέων μεταγραφών, ο προπονητής του ΠΑΟΚ υπογράμμισε πως όλοι βρίσκονται σε καλύτερο επίπεδο συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι.

«Ο Αρίτζ είναι καλύτερα, όπως και οι Σανταμαρία και Παντελής. Δεν ισχύει το ίδιο με τον Τάχα Άλι, όμως συνολικά όλοι οι νέοι παίκτες, όπως και ο Μπάμπα που ήρθε τελευταίος, βρίσκονται σε καλύτερη φυσική κατάσταση και είναι πιο έτοιμοι να αγωνιστούν».

Τέλος, ο Λίσι είχε μόνο καλά λόγια για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τον οποίο χαρακτήρισε έναν ξεχωριστό ποδοσφαιριστή.

«Ο Κωνσταντέλιας είναι φανταστικός παίκτης, το γνωρίζουμε όλοι. Πιστεύω ότι είναι ικανός να δείξει όσα δείχνει σε κάθε παιχνίδι και σε κάθε προπόνηση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε και εκείνος είναι χαρούμενος γιατί η ομάδα τον στηρίζει ώστε να γίνεται συνεχώς καλύτερος».