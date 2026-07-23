Με τη λήξη του αγώνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ τα έβαλαν με αυτούς της Ντιναμό, όταν πήγαν μπροστά από τον κόσμο του Διεφάλου.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα οι οπαδοί της Ντιναμό Κιέβου είχαν αντεγκλήσεις με αυτούς του ΠΑΟΚ.

Οι Ουκρανοί έκαναν χειρονομίες στους φίλους του ΠΑΟΚ, επιχείρησαν να τους πλησιάσουν, αλλά λόγω των αστυνομικών δυνάμεων η κατάσταση δεν ξέφυγε. Με τη λήξη του αγώνα, όμως, υπήρξε ένταση μεταξύ παικτών του Δικεφάλου και της ουκρανικής ομάδας, μπροστά από το σημείο που ήταν οι φίλοι του ΠΑΟΚ.

Ο Κένι πήγε να ευχαριστήσει τον κόσμο της ομάδας, αλλά ορισμένοι Ουκρανοί αντέδρασαν και υπήρξε ένταση.

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