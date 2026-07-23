Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Ντινάμο Κιέβου στην Τούμπα σε μια εβδομάδα (30/7, 20:45) για τη ρεβάνς των δυο ομάδων.

Ο ΠΑΟΚ έφυγε από την Πολωνία με προβάδισμα πρόκρισης στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν την Ντινάμο Κιέβου, με τυπικά γηπεδούχους τους Ουκρανούς, με 3-2 και κρατούν την τύχη τους στα χέρια τους.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι καλείται να... τελειώσει τη δουλειά στην Τούμπα, σε μια εβδομάδα από σήμερα (30/7) στη ρεβάνς των δυο ομάδων για τον 2ο προκριματικό της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA. Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 20:45 και θα μεταδοθεί από το OPEN.

Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ, στο οποίο οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες στο μεταξύ τους ματς στη Σουηδία (1-1).