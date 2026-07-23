ΠΑΟΚ - Ντινάμο Κιέβου: Η μέρα, η ώρα και το κανάλι της ρεβάνς της Τούμπας
Ο ΠΑΟΚ έφυγε από την Πολωνία με προβάδισμα πρόκρισης στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν την Ντινάμο Κιέβου, με τυπικά γηπεδούχους τους Ουκρανούς, με 3-2 και κρατούν την τύχη τους στα χέρια τους.
Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι καλείται να... τελειώσει τη δουλειά στην Τούμπα, σε μια εβδομάδα από σήμερα (30/7) στη ρεβάνς των δυο ομάδων για τον 2ο προκριματικό της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA. Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 20:45 και θα μεταδοθεί από το OPEN.
Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ, στο οποίο οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες στο μεταξύ τους ματς στη Σουηδία (1-1).
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