Ο Τάχα Άλι τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι στο πρώτο μέρος του Ντινάμο Κιέβου - ΠΑΟΚ και στο 14ο λεπτό άφησε τη θέση του στον Τάισον.

«Πονοκέφαλος» για τον Αλέσιο Λίσι από νωρίς. Ο Ιταλός τεχνικός αναγκάστηκε να κάνει την πρώτη του αλλαγή στο 14ο λεπτό του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ντινάμο Κιέβου στην Πολωνία.

Ο Τάχα Άλι στο ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι και στο 14ο λεπτό, λίγο μετά το γκολ του Κωνσταντέλια για την ισοφάριση, άφησε τη θέση του στον Τάισον.