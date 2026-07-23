Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ: Το κανάλι και η ώρα μετάδοσης του αγώνα
Σήμερα Πέμπτη (23/07, Live από το Gazzetta) ξεκινάει ο ΠΑΟΚ την ευρωπαϊκή του πορεία για φέτος, καθώς θα ταξιδέψει στο Λούμπλιν της Πολωνίας για να αντιμετωπίσει την Ουκρανική Ντιναμό Κιέβου, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League.
Στην διάθεση του νέου προπονητή του συλλόγου, Αλέσιο Λίσι θα βρίσκονται τόσο ο μουντιαλικός, Ράχμαν Μπάμπα, όσο και τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ο Αρίτζ Ελουστόντο και ο Τάχα Άλι.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το OPEN TV.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Δημάτος: Τι πρέπει να κάνουν οι ομάδες μας στην Ευρώπη για να ανέβει το ελληνικό ποδόσφαιρο στο Top-10
- Ο Νεόφυτος Μιχαήλ «σκανάρει» στο Gazzetta τη Ντιναμό Κιέβου: «Καλοδουλεμένη ομάδα αλλά δεν είναι φόβητρο για τον ΠΑΟΚ»
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και οι μάχες Παναθηναϊκου και ΠΑΟΚ στην Ευρώπη