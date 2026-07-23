Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Ντιναμό Κιέβου για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League.

Σήμερα Πέμπτη (23/07, Live από το Gazzetta) ξεκινάει ο ΠΑΟΚ την ευρωπαϊκή του πορεία για φέτος, καθώς θα ταξιδέψει στο Λούμπλιν της Πολωνίας για να αντιμετωπίσει την Ουκρανική Ντιναμό Κιέβου, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League.

Στην διάθεση του νέου προπονητή του συλλόγου, Αλέσιο Λίσι θα βρίσκονται τόσο ο μουντιαλικός, Ράχμαν Μπάμπα, όσο και τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ο Αρίτζ Ελουστόντο και ο Τάχα Άλι.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το OPEN TV.