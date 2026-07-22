Λίσι: «Θέλω έναν ΠΑΟΚ που θα λατρεύουν να τον βλέπουν»

Οι δηλώσεις του τεχνικού του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λίσι για την εικόνα που περιμένει να δει από την ομάδα του τόσο κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, όσο και στη συνέχεια.

Ο Αλέσιο Λίσι το βράδυ της Πέμπτης θα καταγράψει το πρώτο του επίσημο ματς στον πάγκο του ΠΑΟΚ.

Ο νεαρός Ιταλός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου για το ματς με τη Ντιναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, αναφέρθηκε στο τι περιμένει να δει από την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λίσι:

Για το ότι ο προπονητής της Ντιναμό είπε ότι δεν είναι εύκολο να προσεγγίσει τον ΠΑΟΚ, λόγω των πολλών αλλαγών: «Ξέρουν τους παίκτες μας, έχουμε διάσημους παίκτες, έχουν εικόνα. Ίσως είναι ένα όπλο για εμάς, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μια ιδιαίτερα γνωστή ομάδα».

Για την κατάσταση των μεταγραφών και αυτή του Ελουστόντο: «Όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι να παίξουν αύριο, όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν κάποιοι είναι λιγότερο έτοιμοι, κάποιοι περισσότερο. Ο Ελουστόντο είναι έτοιμος να παίξει».

Για το τι ΠΑΟΚ θέλει και περιμένει να δει αύριο: «Θέλω να δω έναν ΠΑΟΚ που θα είναι ανταγωνιστικός, που θα είναι συγκεντρωμένος 90 λεπτά μια ομάδα που οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα λατρεύουν να βλέπουν».

Τους παίκτες του ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο τερματοφύλακας Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος είπε:

Για το τι γνωρίζει για τον Πονομαρένκο: «Ξέρουμε ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής. Όλα φαίνονται στο γήπεδο και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση».

Για τις δυσκολίες του πρώτου αγώνα της σεζόν και τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ: «Έχουμε δουλέψει καλά έναν μήνα, πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας ανεξαρτήτου τι θα συμβεί. Έχουμε δει τον αντίπαλο, είμαστε προετοιμασμένοι και θα πράξουμε το πλάνο μας στο γήπεδο. Όλα θα κριθούν στην Τούμπα, αύριο πρέπει να είμαστε σοβαροί και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε ενόψει Τούμπας».

Για την κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα με τις μεταγραφές: «Έχουμε ελέγξει τον αντίπαλο με βίντεο. Τα νέα παιδιά όπως και εμείς πρέπει να καταλάβουμε τη φιλοσοφία του κόουτς. Δεν θα είναι τόσο δύσκολο, γιατί έχουμε προπονηθεί αρκετά σκληρά. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι».



