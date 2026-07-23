Ο Νεόφυτος Μιχαήλ «σκανάρει» στο Gazzetta τη Ντιναμό Κιέβου: «Καλοδουλεμένη ομάδα αλλά δεν είναι φόβητρο για τον ΠΑΟΚ»

Η Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ αποδείχθηκε σκληρό... καρύδι για τη Ντιναμό Κιέβου και ο Νεόφυτος Μιχαήλ περνάει από αχτίνες «Χ» στο Gazzetta την προσεχή αντίπαλο του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για την πρώτη του ευρωπαϊκή μάχη ενόψει της νέας σεζόν καθώς αντιμετωπίζει τη Ντιναμό Κιέβου με φόντο την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι Ουκρανοί έχουν πλούσια ευρωπαϊκή ιστορία αλλά σε καμία περίπτωση η δυναμική του ρόστερ δεν θυμίζει την ομάδα εκείνων των εποχών. Αυτό φάνηκε και από τον 1ο προκριματικό γύρο, όπου ο ουκρανικός σύλλογος χρειάστηκε να πάει στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη ρουμάνικη Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ για να προκριθεί στην επόμενη φάση και να συναντήσει τον ΠΑΟΚ.

Στην ομάδα της Ρουμανίας βρίσκεται και ένας... γνωστός μας. Πρόκειται για τον Νεόφυτο Μιχαήλ, ο οποίος αποκτήθηκε από το κλαμπ πριν από λίγες εβδομάδες και ήταν βασικός και στα δύο ματς απέναντι στη Ντιναμό, διατηρώντας το μηδέν στην εστία του σε κανονική διάρκεια και παράταση.

Ο Κύπριος τερματοφύλακας ήταν βασικό στέλεχος της Πάφου και είχε κρατήσει στο... μηδέν και τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του League Phase του Champions League την περασμένη σεζόν. Ο ίδιος κλήθηκε να αναλύσει στο Gazzetta την προσεχή αντίπαλο του Δικεφάλου και να μεταφέρει όσα είδε από τα παιχνίδια με την Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ.

Τι το ξεχωριστό εντόπισες στην Ντιναμό Κιέβου συνολικά;

«Η Ντιναμό είναι η ίδια ομάδα με πέρυσι, δεν άλλαξε σχεδόν καθόλου ο τρόπος παιχνιδιού τους και με εντυπωσίασε το γεγονός οτι ξέρει ο καθένας που θα κινηθεί ο συμπαίκτης του μέσα στο γήπεδο και πολλές φορές έπαιζαν την μπάλα χωρίς καν να κοιτάνε».

Ποιο είναι το δυνατό και αδύναμο στοιχείο της;

«Το δυνατό θεωρώ ειναι αυτο που ανέφερα και πριν. Μιλάμε για μία δεμένη ομάδα, που ξέρει ο ένας τον άλλο και έχουν πολυ καλή κυκλοφορία στην ανάπτυξη του παιχνιδιού τους. Η αδυναμία τους θεωρώ είναι επειδη βγάζουν όλη την ομάδα ψηλά, ο αντίπαλος μπορεί να εκμεταλλευτεί τους χώρους πίσω απο την άμυνα με τις αντεπιθέσεις».

Αποτελεί φόβητρο για τον ΠΑΟΚ;

«Είναι μία πολύ καλά δουλεμένη ομάδα αλλά σε καμία περίπτωση δεν γίνεται να αποτελέσει φόβητρο για τον ΠΑΟΚ»

Για να την περάσει ο ΠΑΟΚ τι θα πρέπει να κάνει;

«Να δώσει έμφαση στα αδύναμα σημεία που είπα πριν. Να προσπαθήσει να χτυπήσει στην αντεπίθεση όταν η Ντιναμό θα έχει την κατοχή γύρω από την περιοχή του»

Ως τερματοφύλακας, βλέπεις όλο το γήπεδο. Ποιος ποδοσφαιριστής σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση;

«Ο Πονομαρένκο είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Παρότι είναι μικρός σε ηλικία, ξέρει ακριβώς πως να κινηθεί μέσα στην περιοχή. Είναι δυνατός, κάτι που τον βοηθά να παίξει με πλάτη τον αντίπαλο αμυντικό, σπάει σωστά την μπάλα στους μεσοεπιθετικούς και μπαίνει δυνατά στο ψηλό παιχνίδι»

Πρέπει να κλειδώσει κάποιον παίκτη ο ΠΑΟΚ;

«Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον συγκεκριμένο γιατί είναι ομαδική η δουλειά που κάνουν. Ίσως να εστίαζα στον Σαπαρένκο και τον Μπράτσκο γιατί από τα δικά τους πόδια περνάει όλο το παιχνίδι της Ντιναμό, οπότε εφόσον τους περιορίσουν στη μεσαία γραμμή, τα πράγματα θα γίνουν ευκολότερα»

Τι πήγε λάθος στο δικό σας παιχνίδι;

«Όταν παίζεις διπλούς αγώνες είναι must να σκοράρεις για να έχεις και ελπίδες. Ήμασταν τυχεροί σε κάποιες στιγμές που δεν δεχτήκαμε γκολ, κρατήσαμε ανέπαφη την εστία και στα δύο ματς και φτάσαμε μέχρι τα πέναλτι. Εκεί το θέμα ήταν να υπάρχει καθαρό μυαλό και λίγο τύχη»

Πες μου για το ξεκίνημα σου στη Ρουμανία. Πώς σου φαίνεται;

«Είναι ένα καινούργιο ξεκίνημα για μένα. Ήθελα να προσπαθήσω να βγω εκτός Κύπρου περισσότερο για να παίξω και να ζήσω κατι διαφορετικό. Έτσι ήρθε το ενδιαφέρον απο την Κλουζ. Δεν χρειαζόταν για πολυ σκέψη επειδη οι άνθρωποι έδειξαν πως με ήθελαν πραγματικά».

Η πρόβλεψη σου για το Ντιναμό Κιέβου-ΠΑΟΚ;

«Θεωρώ πως μπορεί να περάσει ο ΠΑΟΚ».