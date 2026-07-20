Πού θα δείτε τις κληρώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού για το Europa και το Conference League

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των κληρώσεων της UEFA για τον τρίτο προκριματικό γύρο σε Europa και Conference League.

Ημέρα κληρώσεων η σημερινή, με τρεις από τις πέντε ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να μαθαίνουν τον αντίπαλο τους για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με την Ολλανδική Ναϊμέχεν, η οποία ήταν η ευχάριστη έκπληξη της περσινής Eredivisie και θα διεκδικήσει επάξια το εισιτήριο για τα play - offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλο του για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League στις 14:00, αλλά και τον αντίπαλο του για τον 3ο προκριματικό του Conference League στις 15:00. Στην ίδια κλήρωση θα μάθει αντίπαλο και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι εφόσον περάσει πρώτα την Ουγγρική Πάκσι.

Και οι δύο κληρώσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από το επίσημο site της Uefa, αλλά και από το επίσημο κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube.