Οι ημερομηνίες των παιχνιδιών του ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό του Europa League, εάν προκριθεί επί της Ντιναμό Κιέβου.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της κλήρωσης για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να γνωρίζει πλέον τον επόμενο αντίπαλο που θα βρει μπροστά του, εφόσον κάνει το καθήκον του απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου.

Το μυαλό όλων στην ομάδα στρέφεται πλέον στις κρίσιμες «μάχες» του 2ου προκριματικού γύρου κόντρα στους Ουκρανούς. Θυμίζουμε ότι είναι στις 23 Ιουλίου στην Πολωνία το πρώτο ματς και στις 30 Ιουλίου η ρεβάνς.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που ο Δικέφαλος του Βορρά πάρει την πολυπόθητη πρόκριση θα βρει μπροστά του μια εκ των Χάμαρμπι και Άντερλεχτ.

Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να δώσει τον πρώτο του αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης την Πέμπτη 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ ο επαναληπτικός αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη 13 Αυγούστου εκτός έδρας.

Αν κάνει αυτές τις δύο προκρίσεις θα βρεθεί στα playoffs του Europa League έχοντας πλέον εξασφαλισμένη τησυμμετοχή του σε League Phase είτε στο Europa ή στο Conference League.