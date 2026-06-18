Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πως θα αντιμετωπίσει μια εκ των Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Σε ποια έδρα θα παίξει με τους Ουκρανούς.

Από το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ότι θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Κιέβου - Κλουζ, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η πρώτη αναμέτρηση θα λάβει χώρα στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας, ενώ η ρεβάνς της 30ης Ιουλίου θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Ωστόσο, αποτελεί εύλογη απορία η έδρα των Ουκρανών, λόγω της όλης κατάστασης με τη Ρωσία.

Όπως πέρυσι λοιπόν, έτσι και φέτος, η Ντιναμό θα αγωνιστεί σε ουδέτερο γήπεδο. Αυτό είναι η Αρένα Λούμπλιν, που βρίσκεται στην Πολωνία και συγκεκριμένα στην ομώνυμη πόλη (σσ Λούμπλιν). Πρόκειται για ένα σχετικά σύγχρονο γήπεδο, αφού εγκαινιάστηκε το 2014 και μπορεί να φιλοξενήσει περί τους 15.250 φιλάθλους. Εκεί λοιπόν θα κληθεί να αγωνιστεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης, εφόσον φυσικά προκριθούν οι Ουκρανοί.