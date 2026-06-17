Europa League: Με Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ ο ΠΑΟΚ στον β΄προκριματικό γύρο
Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλό του για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6), με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να τίθεται αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Ντινάμο Κιέβου ή Κλουζ.
Το πρώτο ματς της ελληνικής ομαδας θα γίνει στις 23 του Ιουλίου και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα. Αν εκείνη κατορθώσει να περάσει, τότε θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό της στη νέα κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου. Το πρώτο ματς θα είναι εκτός έδρας και η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας.
Συνολικά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα χρειαστεί τρεις προκρίσεις για να βρεθεί στη League Phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.
Τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού στο Europa League
- Χάμαρμπι – Άντερλεχτ
- Καραμπάγκ ή Βέστρι – ΤΣΣΚΑ Σόφιας ή Ντέρι Σίτι
- Τρόμσο – Βικτόρια Πλζεν
- Τβέντε – Βοϊβοντίνα ή Φερεντσβάρος
- Μπεσίκτας – Μίντιλαντ
- Χάιντουκ ή Ζίλινα – Πάφος
- Σεν Γκάλεν – Μπενφίκα
- Σέριφ ή Αλουμίνι – Μακάμπι Τελ Αβίβ
- Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ – ΠΑΟΚ
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