Europa League: Με Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ ο ΠΑΟΚ στον β΄προκριματικό γύρο

Ο ΠΑΟΚ έμαθε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλό του για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6), με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να τίθεται αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Ντινάμο Κιέβου ή Κλουζ.

Το πρώτο ματς της ελληνικής ομαδας θα γίνει στις 23 του Ιουλίου και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα. Αν εκείνη κατορθώσει να περάσει, τότε θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό της στη νέα κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου. Το πρώτο ματς θα είναι εκτός έδρας και η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας.

Συνολικά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα χρειαστεί τρεις προκρίσεις για να βρεθεί στη League Phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

Τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού στο Europa League