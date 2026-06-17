Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στην κλήρωση που θα γίνει για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ μαθαίνει σήμερα την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ξεκινώντας τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Η κλήρωση θα γίνει στη Νιόν της Ελβετίας στις 14:00 και θα μεταδοθεί από το επίσημο σάιτ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Το πρωί της Τετάρτης (17/06) έγιναν γνωστά τα υπο-γκρούπ και στην ουσία οι «ασπρόμαυροι» είδαν τους πιθανούς αντιπάλους τους να περιορίζονται σε τρία ζευγάρια και μία ομάδα.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) - Αλούμινι (Σλοβενία)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) - Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Ρουμανία)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Ζίλινα (Σλοβακία)

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)

Το πρώτο ματς του ΠΑΟΚ θα γίνει στις 23 του Ιουλίου και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα. Αν εκείνος κατορθώσει να περάσει, τότε θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό του στην επόμενη κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου.