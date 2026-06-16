ΠΑΟΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι στο δεύτερο προκριματικό του Europa League
Η ευρωπαϊκή σεζόν αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει μορφή για τον ΠΑΟΚ. Το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6, 14:00) ο Δικέφαλος θα μπει στην κληρωτίδα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League και θα μάθει τον αντίπαλο ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο πρώτος του αντίπαλος στον δρόμο προς τη League Phase της διοργάνωσης.
Λίγες ώρες νωρίτερα, όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στις προκριματικές φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, η UEFA θα χωρίσει τους ισχυρούς και τους ανίσχυρους σε υπογκρούπ, περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό των πιθανών αντιπάλων.
Μέχρι τότε, πάντως, ο ΠΑΟΚ γνωρίζει το συνολικό «κάδρο» των ομάδων που μπορεί να βρει απέναντί του.
Στη λίστα ξεχωρίζουν ιστορικά ονόματα όπως η Μπεσίκτας και η Ντινάμο Κιέβου, αλλά και ομάδες με ευρωπαϊκή παρουσία τα τελευταία χρόνια, όπως η Σεντ Γκάλεν, η Χάμαρμπι, η Τβέντε και η Τρόμσο.
Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι του Δικεφάλου είναι:
- Σέριφ Τίρασπολ ή Αλούμνι
- Ντινάμο Κιέβου ή Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ
- Μπεσίκτας
- Τβέντε
- Χάιντουκ ή Ζίλινα
- Τρόμσο
- Σεντ Γκάλεν
- ΤΣΣΚΑ Σόφιας ή Ντέρι Σίτι
- Χάμαρμπι
Η κλήρωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μία νέα εποχή μετά τις τελευταίες διοικητικές και αγωνιστικές εξελίξεις, με την ευρωπαϊκή παρουσία να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της νέας σεζόν.
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