Ο ΠΑΟΚ μετρά αντίστροφα για την κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League και περιμένει το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) να μάθει τον πρώτο αντίπαλο.

Η ευρωπαϊκή σεζόν αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει μορφή για τον ΠΑΟΚ. Το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6, 14:00) ο Δικέφαλος θα μπει στην κληρωτίδα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League και θα μάθει τον αντίπαλο ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο πρώτος του αντίπαλος στον δρόμο προς τη League Phase της διοργάνωσης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στις προκριματικές φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, η UEFA θα χωρίσει τους ισχυρούς και τους ανίσχυρους σε υπογκρούπ, περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό των πιθανών αντιπάλων.

Μέχρι τότε, πάντως, ο ΠΑΟΚ γνωρίζει το συνολικό «κάδρο» των ομάδων που μπορεί να βρει απέναντί του.

Στη λίστα ξεχωρίζουν ιστορικά ονόματα όπως η Μπεσίκτας και η Ντινάμο Κιέβου, αλλά και ομάδες με ευρωπαϊκή παρουσία τα τελευταία χρόνια, όπως η Σεντ Γκάλεν, η Χάμαρμπι, η Τβέντε και η Τρόμσο.

Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι του Δικεφάλου είναι:

Σέριφ Τίρασπολ ή Αλούμνι

Ντινάμο Κιέβου ή Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ

Μπεσίκτας

Τβέντε

Χάιντουκ ή Ζίλινα

Τρόμσο

Σεντ Γκάλεν

ΤΣΣΚΑ Σόφιας ή Ντέρι Σίτι

Χάμαρμπι

Η κλήρωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μία νέα εποχή μετά τις τελευταίες διοικητικές και αγωνιστικές εξελίξεις, με την ευρωπαϊκή παρουσία να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της νέας σεζόν.