Δύο σύλλογοι που δεν μετέχουν στην Α' κατηγορία της χώρας τους θα βρεθούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη νέα σεζόν.

Ανάμεσα στις εκατοντάδες ομάδες που θα συμμετάσχουν τη σεζόν 2026/27 στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα, βρίσκει κανείς και δύο που εξασφάλισαν μεν την παρουσία τους σε εκτός συνόρων διοργάνωση, εντούτοις δεν μετέχουν στην κορυφαία κατηγορία της χώρας τους!

Ο λόγος για τις Τορεένσε και Βέστρι, από την Πορτογαλία και την Ισλανδία αντίστοιχα, που κατάφεραν να φτάσουν σε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του Κυπέλλου. Οι Πορτογάλοι έκαναν τη μεγάλη έκπληξη λίγες εβδομάδες πριν, καθώς λύγισαν τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στον τελικό του Taca da Portugal και εξασφάλισαν όχι απλά την έξοδο στην Ευρώπη, αλλά και μία θέση στη league phase του Europa League!

Οι Κυπελλούχοι πάντως είχαν την ευκαιρία να ανέβουν και στα σαλόνια, ωστόσο δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Κάζα Πία στα μπαράζ και παρέμειναν στον δεύτερο... όροφο της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής πυραμίδας.

Οι Ισλανδοί από τη μεριά τους, κατέκτησαν το τρόπαιο του Κυπέλλου τον Αύγουστο του 2025, με το τέλος του έτους όμως να τους βρίσκει να υποβιβάζονται στη Β' κατηγορία. Εκεί, είναι αυτή τη στιγμή πέμπτοι, ενώ σύντομα θα αρχίσουν να ασχολούνται και με τα εκτός συνόρων, καθώς μετέχουν στον 1ο προκριματικό γύρο του Europa.