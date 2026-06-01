Τα οικονομικά χρέη της Μαρσέιγ φέρνουν σε δύσκολη θέση το γαλλικό κλαμπ, το οποίο θα μπορούσε να τιμωρηθεί άμεσα από την UEFA ακόμα και με ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

Κόκκινος συναγερμός στη Μαρσέιγ, η οποία μπορεί να βρεθεί εκτός Ευρώπης την επόμενη σεζόν! Οι Μασσαλοί μπορεί στο γήπεδο να έχουν εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για τη League Phase του Europa League, όμως τα οικονομικά τους προβλήματα εγείρουν έντονες αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία τους στη διοργάνωση.

Όπως αποκαλύπτει άλλωστε η «Equipe», την προσεχή Τρίτη (2/6) θα υπάρξει συνεδρίαση στην UEFA με θέμα στην ατζέντα την περίπλοκη οικονομική κατάσταση στον γαλλικό σύλλογο, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει μέχρι και σε ευρωπαϊκό αποκλεισμό! Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μαρσέιγ βρίσκεται υπό απειλή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που βλέπει την κατάσταση στο σύλλογο να επιδεινώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια.

Πίσω στο 2022 οι δυο πλευρές είχαν υπογράψει ένα σύμφωνο διακανονισμού, κατά το οποίο οι Μασσαλοί είχαν τιμωρηθεί με ένα χρηματικό πρόστιμο ήπιας κλίμακας που κυμάνθηκε στα δυο εκατομμύρια ευρώ και με ορίζοντα ανάκαμψης τα επόμενα χρόνια. Έκτοτε όμως έχουν αποτύχει πλήρως να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της UEFA, καθώς οι οικονομικές ζημίες παραμένουν σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Συγκεκριμένα η γαλλική οικονομική εποπτική αρχή DNCG κάνει λόγο για 157 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρά χρέη που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία τρία χρόνια , τα οποία έχουν προκαλέσει έντονους κλυδωνισμούς εντός του συλλόγου.

Η υπερασπιστική γραμμή της Μαρσέιγ θα εστιάσει στην κρίση με τα τηλεοπτικά συμβόλαια στη Γαλλία που έχουν πλήξει τα ταμεία των συλλόγων της Ligue 1, όμως η τελική απόφαση ανήκει στην UEFA. Κι εφόσον δεν πειστεί από τα επιχειρήματα της Μαρσέιγ, τότε οι κυρώσεις που θα ακολουθήσουν μπορεί να συμπεριλαμβάνουν μέχρι και αποκλεισμό από την Ευρώπη.