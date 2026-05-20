Τελικός Europa League: Φαβορί η Άστον Βίλα, αλλά θα χρειαστεί να ιδρώσει κόντρα στην… καπάτσα Φράιμπουργκ

Η μέρα του τελικού που θα αναδείξει και τον νέο κάτοχο του Europa League, έφτασε.

Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διεκδικούν το τρόπαιο στο Besiktas Park της Κωνσταντινούπολης το βράδυ της Τετάρτης (22:00), με τον Γάλλο Λετεσιέ να διευθύνει την αναμέτρηση.

Super προσφορά εγγραφής* στη Stoiximan

Η Φράιμπουργκ τερμάτισε στην 7η θέση της League Phase, με απολογισμό 5Ν-2Ι-1Η και γκολ 10-4. Κυνική, αποτελεσματική και με προσέγγιση που δεν θυμίζει γερμανική ομάδα όσον αφορά τα ρίσκα στο χορτάρι. Χαρακτηριστικό το γεγονός πως ο συντελεστής τερμάτων της ήταν «μόλις» στο 10-4. Στη φάση των 16, η Φράιμπουργκ απέκλεισε την Γκενκ. Στα προημιτελικά ξεπέρασε το εμπόδιο της Θέλτα και στην ημιτελική φάση ανέτρεψε το εις βάρος της 2-1 στο πρώτο ματς κόντρα στην Μπράγκα, επικρατώντας 3-1 στη ρεβάνς. Με καλή ψυχολογία φτάνει στον τελικό, καθώς στο φινάλε της Bundesliga νίκησε με σκορ 4-1 την Λειψία και εξασφάλισε την έξοδο της στο Conference League της επόμενης περιόδου.

Βλέπεις εδώ το νέο Blog με αναλύσεις και προγνωστικά.

Με απολογισμό 7Ν-0Ι-1Η και γκολ 14-6, η Άστον Βίλα ολοκλήρωσε την παρουσία της στη League Phase της διοργάνωσης από την 2η θέση, ισόβαθμη στους 21 με τη Λυών. Εξαιρετική overall η δουλειά που έχει κάνει ο Ουνάι Έμερι στον πάγκο της, μετατρέποντας την ομάδα του από... κομπάρσο σε πρωταγωνίστρια την τελευταία τριετία. Η Άστον Βίλα στους 16 άφησε εκτός την Λιλ με δύο νίκες (1-0, 2-0), ενώ το ίδιο πέτυχε και στα προημιτελικά κόντρα στη Μπολόνια (3-1, 4-0). Στα ημιτελικά συγκρούστηκε με τη Νότιγχαμ σε αγγλικό «εμφύλιο», ηττήθηκε 1-0 στο πρώτο παιχνίδι αλλά στη ρεβάνς προκρίθηκε με το θριαμβευτικό 4-0. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση ψυχολογικά και αγωνιστικά, όπως μαρτυρά και το πρόσφατο 4-2 επί της Λίβερπουλ, με το οποίο «κλείδωσε» την 4η θέση της Premier League.

Super Ενισχυμένη με Over 1.5 σουτ Γουότκινς & Over 0.5 Γκρίφο στο 3.55!

Η Άστον Βίλα είναι το φαβορί, ωστόσο το παιχνίδι κρύβει μεγαλύτερες δυσκολίες από αυτές που αποτυπώνονται στις αποδόσεις. Η Φράιμπουργκ ξέρει να παίζει καλά πίσω από τη μπάλα και θα πουλήσει ακριβά το τομάρι της στον τελικό. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Πάου Τόρες 68+ πάσες & Ατουμπόλου 4+ αποκρούσεις σε απόδοση 5.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα