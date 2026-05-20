Η ώρα για τον φετινό τελικό του Europa League έφτασε, καθώς απόψε (20/5) Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα μονομαχήσουν για το τρόπαιο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

Μάλιστα, υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο Ολυμπιακός θέλει η ομάδα του Ουνάι Έμερι να σηκώσει το τρόπαιο στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης, ούτως ώστε να κερδίσει έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League.

Η σέντρα του ματς έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 και η μετάδοση θα γίνει από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 1.