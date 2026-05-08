Europa League: Το ζευγάρι, το γήπεδο και η ώρα του τελικού

Στο «Tüpraş Stadium» της Μπεσίκτας θα κοντραριστούν Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ για μια θέση στο... πάνθεον του UEFA Europa League το βράδυ της 20ής Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης στις 22:00.

Βίλανς και Φράιμπουργκ θα βρεθούν για πρώτη φορά στον τελικό του Europa League και θα έχουν την ευκαιρία να γράψουν ιστορία. Η ομάδα του Έμερι επικράτησε 4-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ στον δεύτερο ημιτελικό του Βίλα Παρκ ανατρέποντας το εις βάρος της 1-0 στον πρώτο αγώνα του «City Ground».

Οι Γερμανοί είχαν ηττηθεί με 2-1 από τη Μπράγκα στην Πορτογαλία, όμως υπερκέρασαν το εμπόδιο της ομάδας της Ιβηρικής Χερσονήσου στη Γερμανία, αφού πήραν το «ροζ φύλλο αγώνα» με 3-1. Έτσι με συνολικό σκορ 4-3 έκλεισαν θέση στον μεγάλο τελικό της Πόλης.

Η Φράιμπουργκ θα διεκδικήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της, ενώ υπενθυμίζουμε πως η Άστον Βίλα έχει κατακτήσει το Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1982.