Με ελληνική εκπροσώπηση το top-10 προσέλευσης σε Europa και Conference
Σε μία χρονιά-ρεκόρ για το ελληνικό ποδόσφαιρο, η εκπροσώπηση της χώρας μας έφτασε στο τέλος της με τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, με τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας να είναι αυτή με την υψηλότερη προσέλευση στον θεσμό αυτήν την εβδομάδα.
Παράλληλα, εξασφάλισε μία θέση στην πρώτη δεκάδα των φετινών αγώνων του Conference League με τον περισσότερο κόσμο, με το sold out της Allwyn Arena να είναι πέμπτο στη λίστα - η οποία συμπεριλαμβάνει και ματς για τα προκριματικά.
Ελληνική εκπροσώπηση υπάρχει πάντως και στο Europa League, καθώς οι 60.000+ οπαδοί που παρακολούθησαν τη ρεβάνς της Μπέτις με τον Παναθηναϊκό φέρνουν την αναμέτρηση στην έκτη θέση της σχετικής λίστας, την ώρα που Ρόμα και Στουτγκάρδη έχουν τη μερίδα του λέοντος αλλά οι Βερδιμπλάνκος βρίσκονται στην κορυφή με το χθεσινό ματς ενάντια στην Μπράγκα.
🏟️ Top 10 Attendances | 🟠 UEL 2025-26— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 17, 2026
🆕 66,694 🇪🇸 Real Betis v 🇵🇹 Braga
65,183 🇮🇹 Roma v 🇩🇪 VfB Stuttgart
63,908 🇮🇹 Roma v 🇮🇹 Bologna
61,653 🇮🇹 Roma v 🇩🇰 Midtjylland
61,561 🇮🇹 Roma v 🇫🇷 Lille
60,207 🇪🇸 Real Betis v 🇬🇷 Panathinaikos
60,000 🇩🇪 VfB Stuttgart v 🇳🇱 Feyenoord
60,000… pic.twitter.com/Pxs3Kq8ykR
🏟️ Top 10 Attendances | 🟢 UECL 2025-26— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 17, 2026
36,290 🇵🇱 Lech Poznań v 🇺🇦 Shakhtar Donetsk
33,000 🇩🇪 Mainz 05 v 🇹🇷 Samsunspor
32,000 🇩🇪 Mainz 05 v 🇫🇷 Strasbourg
31,652 🇭🇷 Hajduk Split v 🇲🇪 Dinamo City
🆕 31,100 🇬🇷 AEK Athens v 🇪🇸 Rayo Vallecano
31,000 🇩🇪 Mainz 05 v 🇨🇿 Sigma Olomouc
🆕… pic.twitter.com/6AX31bSWwV
