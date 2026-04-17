Τόσο στο Europa League, όσο και στο Conference, εντοπίζεται αγώνας ελληνικής ομάδας στην πρώτη δεκάδα προσέλευσης.

Σε μία χρονιά-ρεκόρ για το ελληνικό ποδόσφαιρο, η εκπροσώπηση της χώρας μας έφτασε στο τέλος της με τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, με τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας να είναι αυτή με την υψηλότερη προσέλευση στον θεσμό αυτήν την εβδομάδα.

Παράλληλα, εξασφάλισε μία θέση στην πρώτη δεκάδα των φετινών αγώνων του Conference League με τον περισσότερο κόσμο, με το sold out της Allwyn Arena να είναι πέμπτο στη λίστα - η οποία συμπεριλαμβάνει και ματς για τα προκριματικά.

Ελληνική εκπροσώπηση υπάρχει πάντως και στο Europa League, καθώς οι 60.000+ οπαδοί που παρακολούθησαν τη ρεβάνς της Μπέτις με τον Παναθηναϊκό φέρνουν την αναμέτρηση στην έκτη θέση της σχετικής λίστας, την ώρα που Ρόμα και Στουτγκάρδη έχουν τη μερίδα του λέοντος αλλά οι Βερδιμπλάνκος βρίσκονται στην κορυφή με το χθεσινό ματς ενάντια στην Μπράγκα.

🏟️ Top 10 Attendances | 🟠 UEL 2025-26



🆕 66,694 🇪🇸 Real Betis v 🇵🇹 Braga

65,183 🇮🇹 Roma v 🇩🇪 VfB Stuttgart

63,908 🇮🇹 Roma v 🇮🇹 Bologna

61,653 🇮🇹 Roma v 🇩🇰 Midtjylland

61,561 🇮🇹 Roma v 🇫🇷 Lille

60,207 🇪🇸 Real Betis v 🇬🇷 Panathinaikos

60,000 🇩🇪 VfB Stuttgart v 🇳🇱 Feyenoord

60,000… pic.twitter.com/Pxs3Kq8ykR — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 17, 2026