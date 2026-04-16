Θέλτα - Φράιμπουργκ 1-3: Νέα τριάρα και... σβηστά στα ημιτελικά!
Πρόκριση με συνοπτικές διαδικασίες για τη Φράιμπουργκ στα ημιτελικά του Europa League. Με «κληρονομιά» τη νίκη 3-0 στον πρώτο αγώνα, οι Γερμανοί έστησαν νέα ποδοσφαιρική γιορτή στην ηλιόλουστη Γαλικία επί της Θέλτα, επικράτησαν 3-1 και περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Μπέτις - Μπράγκα στα ημιτελικά του Europa League.
Το σκορ για τους φιλοξενούμενους άνοιξε με εντυπωσιακό τρόπο ο Ματάνοβιτς στο 33΄, ο οποίος με τρομερή οβίδα έξω από την περιοχή σημάδεψε το παραθυράκι της εστίας για το 1-0, που επικυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR. Έξι λεπτά αργότερα ο Σουζούκι ανέβασε στον δείκτη του σκορ 2-0, ενώ στο 50΄ο ίδιος παίκτης πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση.
Το μόνο που κατάφερε η Θέλτα είναι να πετύχει το γκολ της τιμής στην τελευταία φάση του αγώνα, όταν ο Σβέντμπεργκ βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας κι εκτέλεσε σωστά στο τετ-α-τετ.
