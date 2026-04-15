Ο Μπάμπης Λυκογιάννης είναι και πάλι έτοιμος να πατήσει... χορτάρι, καθώς βρίσκεται στην αποστολή της Μπολόνια για τον επαναληπτικό με την Άστον Βίλα.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ, Μπάμπης Λυκογιάννης, ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και βρίσκεται στην αποστολή της Μπολόνια για τη ρεβάνς με την Άστον Βίλα, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Europa League (16/4, 22:00).

Στον πρώτο αγώνα οι Ροσομπλού ηττήθηκαν με 3-1 στην έδρα τους και το... έργο τους στο Μπέρμιγχαμ φαντάζει ιδιαιτέρως δύσκολο, απέναντι στην 4η ομάδα του βαθμολογικού πίνακα της Premier League.

Ο 32χρονος αμυντικός είναι ανενεργός από τις 08/02, όταν υπέστη οξεία τενοντοπάθεια κόντρα στην Πάρμα, για τη Serie A. Στην αρχή φαινόταν πως θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για μικρότερο διάστημα, όμως κάτι τέτοιο δε συνέβη.

Τη φετινή σεζόν ο Λυκογιάννης μετρά 18 συμμετοχές και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τον σύλλογο της Βόρειας Ιταλίας.