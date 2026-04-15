Λυκογιάννης: Διαθέσιμος για τη ρεβάνς με την Άστον Βίλα
Ο Έλληνας αριστερός μπακ, Μπάμπης Λυκογιάννης, ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και βρίσκεται στην αποστολή της Μπολόνια για τη ρεβάνς με την Άστον Βίλα, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Europa League (16/4, 22:00).
Στον πρώτο αγώνα οι Ροσομπλού ηττήθηκαν με 3-1 στην έδρα τους και το... έργο τους στο Μπέρμιγχαμ φαντάζει ιδιαιτέρως δύσκολο, απέναντι στην 4η ομάδα του βαθμολογικού πίνακα της Premier League.
Ο 32χρονος αμυντικός είναι ανενεργός από τις 08/02, όταν υπέστη οξεία τενοντοπάθεια κόντρα στην Πάρμα, για τη Serie A. Στην αρχή φαινόταν πως θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για μικρότερο διάστημα, όμως κάτι τέτοιο δε συνέβη.
Τη φετινή σεζόν ο Λυκογιάννης μετρά 18 συμμετοχές και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τον σύλλογο της Βόρειας Ιταλίας.
.@Bolognafc1909, i convocati per il ritorno con l’Aston Villa: torna Lykogiannis, out Dallingahttps://t.co/3t5M0xvvUF— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 15, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.