Μπενίτεθ: «Ευχαριστημένος με την πορεία, απογοητευμένος από αυτό το παιχνίδι»

Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού στις δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 εξήγησε το τι δεν πήγε καλά στο 4-0 από την ομάδα της Μπέτις.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε μεταξύ άλλων on camera μετά το 4-0 στο Μπέτις - Παναθηναϊκός για;

Την ήττα από την Μπέτις: Παίξαμε απέναντι σε μία πραγματικά πολύ καλή ομάδα. Δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες μας. Δεν εκμεταλλευτήκαμε την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία που μας δόθηκε. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί μία τέτοια ομάδα όπως η Μπέτις να σε 'τιμωρήσει' βρίσκοντας ανοιχτούς χώρους.

Την πορεία στην Ευρώπη: Εκτός από αυτό το παιχνίδι ήμουν ευχαριστημένος με την πορεία. Πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια και την αφοσίωση των παικτών. Είμαι απογοητευμένος από αυτό το παιχνίδι. Η τελική γεύση είναι ικανοποίηση για την προσπάθεια των παικτών.

Την συνέχεια: Να είμαστε έτοιμοι για τα play offs και με την σωστή νοοτροπία.