Οι παίκτες της Μπέτις συνεχάρησαν τους Άμραμπατ και Ελζαλζουλί για τη νίκη του Μαρόκου στο Copa Africa, στην προπόνησή τους εν όψει Παναθηναϊκού.

Πολλά χαμόγελα στην πρωινή προπόνηση της Μπέτις, με τους παίκτες του Μανουέλ Πελεγκρίνι να αποθεώνουν τους Σοφιάν Άμραμπατ και Αμπντέ Ελζαλζουλί.

Οι Βερδιμπλάνκος έκαναν pasillo στους δύο Μαροκινούς διεθνείς, μετά την απόφαση να αποδοθεί σε εκείνους ο τίτλος του Copa Africa δύο μήνες μετά τη διεξαγωγή του επεισοδιακού αυτού τελικού. Η Σενεγάλη τότε είχε αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, κάτι το οποίο έκρινε παράνομο η Συνομοσπονδλια που απεφάνθη υπέρ του Μαρόκου.

Παρά το γεγονός ότι ο Άμραμπατ δεν είχε χρόνο συμμετοχής λόγω του τραυματισμού του, ο έτερος Μαροκινός της Μπέτις, ο Αμπντέ υπήρξε ένας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών του τουρνουά.

Σύμφωνα με την «AS», το κλίμα στην ομάδα της Σεβίλλης είναι εξαιρετικό, λίγες ώρες πριν τη ρεβάνς με Παναθηναϊκό για το Europa League. Στο μεταξύ, ο Πελεγκρίνι ελπίζει πως θα έχει διαθέσιμους και τους δύο Μαροκινούς αυτή τη φορά, μιας και ο Άμπραμπατ δεν ήταν έτοιμος να παίξει στο ΟΑΚΑ.