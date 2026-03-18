Ο Πάου που θα είναι στο τέρμα της Μπέτις βλέπει... εφιάλτες με τον Παναθηναϊκό

Η προϊστορία του Πάουλ Λόπεθ έχει αρνητική παράδοση στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό.

Στο δίλημμα Πάουλ Λόπεθ ή Άλβαρο Βάγες που υπάρχει στην Μπέτις ενόψει της αυριανής ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, ο Μανουέλ Πελεγκρίνι φαίνεται να καταλήγει στον πρώτο για την θέση κάτω από τα δοκάρια. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρά το γεγονός οτι επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τους συμπαίκτες του στην σημερινή συνέντευξη Τύπου...

Η επιλογή αυτή λοιπόν, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, μπορεί να εκληφθεί σε θετικό... σημάδι για το «τριφύλλι». Όχι φυσικά λόγω της αξίας του, καθώς πρόκειται για έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, αλλά λόγω της παράδοσης που έχει κόντρα στην ελληνική ομάδα. Βλέπετε, τα τωρινά ματς της Μπέτις δεν είναι τα πρώτα που αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό, καθώς τον είχε συναντήσει ξανά και την σεζόν 2023-24.

Τότε αγωνιζόταν στην Μαρσέιγ, έχοντας ξεκινήσει βασικός και στα δύο παιχνίδια. Τόσο στο 1-0 της Λεωφόρου με το γκολ του Μπερνάρ, όσο και στο 2-1 της Μασαλίας όπου ο Φώτης Ιωαννίδης με γκολ στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων έστειλε το ματς στην παράταση.

Μάλιστα, σε εκείνο το πέναλτι του Έλληνα επιθετικού είχε επιλέξει να πέσει στην δεξιά πλευρά, όπως έκανε σε αυτό του Βισέντε Ταμπόρδα την Πέμπτη, χωρίς να καταφέρει να γλιτώσει την ομάδα του από το γκολ.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης, ο Μαρθελίνο αποφάσισε να τον βγάλει από το ματς και να βάλει τον Ρουμπέν Μπλάνκο, θεωρώντας πως θα είναι πιο αποτελεσματικός στην διαδικασία των πέναλτι. Μόνο που οι Ιωαννίδης, Μπερνάρ, Κλεινχέισλερ, Παλάσιος και Μλαντένοβιτς είχαν διαφορετική άποψη.

