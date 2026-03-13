Άντονι: «Στεναχωρημένοι και απογοητευμένοι με το αποτέλεσμα, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι»

Ο εξτρέμ της Μπέτις, Άντονι, εξέφρασε την απογοήτευση του, μετά την ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Η Μπέτις ταξίδεψε χθες (12/03) στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα της φάσης των «16» του Europa League και ηττήθηκε με 1-0 χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ταμπόρδα στο 88ο λεπτό, με τους «πράσινους» να βάζουν γερά θεμέλια πρόκρισης πριν από το ταξίδι τους στην Ανδαλουσία.

Στις δηλώσεις του στη μικτή ζώνη μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο επιθετικός των φιλοξενούμενων, Άντονι, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για το τελικό αποτέλεσμα και τόνισε πως τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες που πρέπει να δουλέψουν καλύτερα σε κάποια στοιχεία του παιχνιδιού τους, αλλά παρόλα αυτά παρέμεινε αισιόδοξος για τον επαναληπτικό αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης (19/03).

«Αισθάνομαι λυπημένος και απογοητευμένος, αλλά έχουμε τον επαναληπτικό αγώνα στην έδρα μας, παίζοντας με τον κόσμο μας, με τους οπαδούς μας. Συνεχίζουμε λοιπόν και εμπιστεύομαι 100% την ομάδα μου».

Η ήττα αυτή ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή για τους «βερδιμπλάνκος», καθώς αγωνίζονταν για περισσότερα από τριάντα λεπτά με παίκτη παραπάνω, εξαιτίας της αποβολή του Ανάς Ζαρουρί. Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα όμως, το σύνολο του Πελεγκρίνι δεν κατάφερε να βρει το πολυπόθητο γκολ, με τον νεαρό Αργεντίνο να είναι εκείνος που τελικά «τιμώρησε» την επιθετική αφλογιστία των αντιπάλων του.

«Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε λίγη περισσότερη υπομονή και να κάνουμε την αυτοκριτική μας γιατί πρέπει να αλλάξουμε μερικά πράγματα. Όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα που αμύνεται τόσο πολύ για παράδειγμα, χρειάζεται υπομονή στην κυκλοφορία της μπάλας», πρόσθεσε ο βραζιλιάνος εξτρέμ.

Ο Άντονι, έσπευσε να επαινέσει ακόμη τους οπαδούς των φιλοξενούμενων που ταξίδεψαν από την Ισπανία για να στηρίξουν την ομάδα τους και τους προέτρεψε να συνεχίσουν αυτή τη θερμή υποστήριξη και στη ρεβάνς στο «Λα Καρτούχα».

«Οι οπαδοί της Μπέτις είναι πάντα μαζί μας, όπου κι αν παίζουμε είναι πάντα εκεί. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα γρήγορα... θα παλέψουμε για να προκριθούμε στην έδρα μας».

Τέλος, αναφερόμενος στην κακή πορεία του συλλόγου του από το ντέρμπι της Σεβίλλης και έπειτα, ο διεθνής επιθετικός παραδέχτηκε ότι ήταν πράγματι μία «δύσκολη» περίοδος για την ομάδα, αλλά παρέμεινε ψύχραιμος, σημειώνοντας πως θα προσπαθήσουν να «γυρίσουν» την κατάσταση.

«Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε και πιστέψτε με θα βελτιωθούμε, θα αλλάξουμε γρήγορα τη κατάσταση. Τώρα έχουμε δύο εντός έδρας αγώνες με τους οπαδούς μας και θα παλέψουμε για το καλύτερο».