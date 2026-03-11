Το μεγάλο ερώτημα της Μπέτις ενόψει Παναθηναϊκού: Ποιον τερματοφύλακα θα βάλει ο Πελεγκρίνι;

Το εκτεταμένο ροτέισον του Πελεγκρίνι στους τερματοφύλακες, έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» στον Χιλιανό τεχνικό, ενόψει της αναμέτρησης της Μπέτις με τον Παναθηναϊκό.

Ο Μάνουελ Πελεγκρίνι, από τη στιγμή που έφτασε στη Μπέτις, επιμένει να κάνει εναλλαγές στους τερματοφύλακες του, δημιουργώντας έτσι μεγάλη αγωνία πριν από κάθε παιχνίδι, σχετικά με το ποιον κίπερ θα επιλέξει για την εκαστοτε αναμέτρηση. Αυτό όμως έχει προκαλέσει στον Χιλιανό τεχνικό έναν «πονοκέφαλο», ενόψει και του κομβικού αγώνα εναντίον του Παναθηναϊκού, για τη φάση των «16» του Europa League.

Ο Άλβαρο Βάλες, ο οποίος έχει καταγράψει 24 επίσημες συμμετοχές έως τώρα, είναι κατά κύριο λόγο ο βασικός τερματοφύλακας της Μπέτις τη φετινή χρονία, με τον νεαρό Ισπανό να αγωνίζεται περισσότερο στη LaLiga, όμως έχει συμμετάσχει επίσης και στους πέντε πρώτους αγώνες της League Phase, κυρίως λόγω του τραυματισμού του Πάου Λόπεζ.

Από την άλλη, ο Άντριαν έχει καταγράψει φέτος μόνο 5 συμμετοχές, αποκλειστικά στο Κύπελλο Ισπανίας, ενώ ο Πάου Λόπεζ, έχει καθίσει κάτω από τα γκολπόστ της Μπέτις για 11 αγώνες, συμπεριλαμβανομένης της αναμέτρησης εναντίον του ΠΑΟΚ και της Φέγενορντ, για τα δύο τελευταία παιχνίδια της League Phase του Europa League.

Ο Βάλες ήταν ο βασικός τερματοφύλακας και τον τελευταίο ενάμιση μήνα, αλλά τώρα κινδυνεύει να επιστρέψει στον πάγκο για χατίρι του Λόπεζ. Πέρα από μια εντυπωσιακή απόκρουση σε ένα σουτ του Άκορ Άνταμς στο ντέρμπι κόντρα στη Σεβίλλη, ο Ισπανός τερματοφύλακας δεν ήταν καθοριστικός στα τελευταία παιχνίδια και μάλιστα έκανε ένα τραγικό λάθος στην εκτός έδρας ήττα από τη Χετάφε, που οδήγησε σε γκολ (2-0).

Δεν αποτελεί πάντως έκπληξη το γεγονός ότι ο Πελεγκρίνι κάνει εκτεταμένο ροτέισον στους τερματοφύλακες, καθώς στην πρώτη του σεζόν στους «βερδιμπλάνκος», είχε τον συμπατριώτη του Κλαούντιο Μπράβο ως το ξεκάθαρο νο 1.

Όμως οι τραυματισμοί του Χιλιανού τερματοφύλακα τον ανάγκασαν να χάσει σημαντικό αριθμό αγώνων και έτσι την επόμενη σεζόν μοιράστηκε την θέση με τον Ρούι Σίλβα, χωρίς να υπάρχει κάποιο φαβορί, ενώ το ίδιο συνέβη και τη σεζόν 2023-24, προτού ο Μπράβο αποφασίσει τελικά να «κρεμάσει» τα παπούτσια του.