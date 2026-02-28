Γιώργος Μουντάκης: Ο προπονητής που έκανε άτρωτο τον Παναθηναϊκό στα πέναλτι

Ποιος είναι ο Γιώργος Μουντάκης, που βρίσκεται πίσω από το θαύμα του Παναθηναϊκού στα πέναλτι τα τελευταία χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν και να προκριθεί πανηγυρικά στους «16» του Europa League, όπου καλείται πλέον να αντιμετωπίσει την Μπέτις. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, παρά το ότι ισοφαρίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, βγήκε αλώβητη από τη διαδικασία των πέναλτι, «σφραγίζοντας» την παρουσία της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» φαίνεται να έχει βρει το μυστικό στη «ρώσικη ρουλέτα», μετρώντας πέντε προκρίσεις μέσα έξι αντίστοιχες διαδικασίες τα τελευταία χρόνια. Η επιτυχία αυτή ακούει στο όνομα «Γιώργος Μουντάκης», ο οποίος τα τελευταία έξι χρόνια είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων των Πρασίνων.

Ποιος είναι ο Γιώργος Μουντάκης

Ξεκίνησε την πορεία του από τη γενέτειρά του, τα Χανιά, τη σεζόν 2008-2009 στη Γ’ Εθνική. Σύντομα μεταπήδησε στον Πλατανιά, που τότε βρισκόταν σε τροχιά ανόδου. Εκεί παρέμεινε για τρία χρόνια και συνεργάστηκε με προπονητές όπως ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο Μαρίνος Ουζουνίδης και ο Γιάννης Χατζηνικολάου.

Το 2012 βρέθηκε στην Κέρκυρα, δουλεύοντας δίπλα στον Τίμο Καβακά και τον Χάβι Γκράθια, έχοντας υπό την επίβλεψή του τον πολύπειρο Μάριο Γκαλίνοβιτς. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Κρήτη και μετακόμισε στο Ηράκλειο για τον Εργοτέλη (2013-2014). Εκεί, υπό τις οδηγίες προπονητών όπως οι Ταουσιάνης, Δερμιτζάκης, Ματζουράκης και Φεράντο, ο Μουντάκης «έχτισε» τον Σέρβο κίπερ Σαράνοφ, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για την απόκρουση πέναλτι στον Τσόρι Ντομίνγκεζ μέσα στο «Γ.Καραϊσκάκης».

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Αστέρας Aktor, όπου έμεινε για έναν χρόνο (2015-2016). Την πρώτη χρονιά δούλεψε με τους Κοσίτσκι, Μπαντή και Θεοδωρόπουλο, ενώ τη δεύτερη συμμετείχε στην προετοιμασία των Αρκάδων στην Ολλανδία. Μάλιστα, ο ίδιος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μεταγραφή του Ιταλού κίπερ Αντόνιο Ντοναρούμα από τις ακαδηιμίες της Μίλαν, μετά από επαφές με το γραφείο του θρυλικου Μίνο Ραϊόλα.

Από το 2017 έως το 2019, βρισκόταν στην ΑΕΛ Novibet, συμμετέχοντας σε μεγάλες επιτυχίες της ομάδας ιδιαίτερα στο Κύπελλο Ελλάδας το 2018. Ο σύλλογος της Λαμίας απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στα πέναλτι, με τον τερματοφύλακα Μελίσσα να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση ακολουθώντας τις οδηγίες του Γιώργου Μουντάκη. Λίγο αργότερα, η ομάδα του απέκλεισε και τον Ολυμπιακό μέσα στο Φάληρο, με τον Σαράνοφ να πιάνει πέναλτι του Φορτούνη στο 86’, στέλνοντας την ΑΕΛ Novibet στα ημιτελικά του θεσμού.

Τον Οκτώβριο του 2020 αποδέχθηκε την πρόκληση του Παναθηναϊκού, με τον Διούδη μάλιστα να αποκρούει πέναλτι κόντρα στην ΑΕΛ στην πρώτη μόλις εβδομάδα του Μουντάκη στο «τριφύλλι».

Το στατιστικό των πέναλτι

Από τις 15 Αυγούστου του 2023 έως και σήμερα, ο Παναθηναϊκός έχει βρεθεί συνολικά έξι φορές στη διαδικασία των πέναλτι σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετρώντας πέντε προκρίσεις με τέσσερις διαφορετικούς γκολκίπερ:

Με Μπρινιόλι πρόκριση επί της Μαρσέιγ.

Με Λοντίγκιν πρόκριση επί του Ολυμπιακού.

Με Ντραγκόφσκι πρόκριση επί του ΠΑΟΚ και επί της Σαχτάρ.

Με Λαφόντ πρόκριση επί της Πλζεν.

Ο μοναδικός αποκλεισμός του τριφυλλιού σε αυτή τη διαδικασία ήταν από τον Άγιαξ, όπου χρειάστηκαν 35 εκτελέσεις πέναλτι μέχρι να... αποχαιρετήσει το Europa League.