Η... Λίβερπουλ του 2026 και η αλλαγή δεδομένων στο πρωτάθλημα

Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος γράφει για τον Παναθηναϊκό που θυμίζει την προ 20ετίας ομάδα του Μπενίτεθ και για το «βάρος» της Ευρώπης που άλλαξε χέρια στη μάχη του τίτλου.

Οι ηλικιακά νεότεροι αναγνώστες ενδεχομένως να μην έχουν σαφή εικόνα για το είδος ποδοσφαίρου που πρέσβευε ο Ράφα Μπενίτεθ, τα χρόνια του προπονητικού του ζενίθ. Τότε, που ως τεχνικός της Λίβερπουλ έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, αγωνίστηκε μία ακόμη φορά σε τελικό Champions League και είχε κατακτήσει σχεδόν όλα τα τρόπαια, όμως του ξέφευγε εκείνο που ήθελαν περισσότερο από όλα οι «κόκκινοι». Αυτό, της Premier League. Περίπου είκοσι χρόνια μετά (στον Άνφιλντ βρισκόταν την εξαετία 2004-2010) και στον πάγκο του Παναθηναϊκού πλέον, το μοτίβο του Ισπανού τεχνικού δείχνει πως παραμένει το ίδιο. Τι σημαίνει αυτό; Πάμε να πάρουμε μια εικόνα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ - αυτή τη στιγμή – δημιουργεί έναν Παναθηναϊκό, στα πρότυπα εκείνης της Λίβερπουλ. Δηλαδή, μία σκληροτράχηλη και δυσκολοκατάβλητη ομάδα, που για να τη νικήσει κάποιος, θα πρέπει να... φτύσει αίμα. Ακόμα και όταν αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο, όπως χθες με τη Βικτόρια Πλζεν, που πήρε την πρόκριση στα πέναλτι. Μια ομάδα, φτιαγμένη για νοκ άουτ αναμετρήσεις, που μπορεί ευκολότερα να προχωρήσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, παρά να φτάσει στην κορυφή της Ελλάδας. Γνωρίζω ότι ο καημός των φίλων του «τριφυλλιού» είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, όμως ο τρόπος παιχνιδιού της ομάδας και η φιλοσοφία της, δείχνουν ότι ευκολότερα μπορεί να περάσει το εμπόδιο ενός ισχυρότερου αντιπάλου, παρά ενός – στα χαρτιά – υποδεέστερου. Γιατί, πολύ απλά, έτσι είναι ο Μπενίτεθ.

Τα χρόνια που μεγαλουργούσε στο Άνφιλντ, ο Ισπανός τεχνικός μπορεί να έχανε από την Μπέρμιγχαμ, την Κρίσταλ Πάλας και τη Σαουθάμπτον και στο μεσοδιάστημα να πήγαινε μέσα στο Ολντ Τράφορντ και να έριχνε τέσσερα γκολ στην πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ή να έβλεπε με πολλούς βαθμούς διαφορά την πλάτη της Τσέλσι στην Premier League, όμως να την πετύχαινε στα νοκ άουτ του Champions League και να την απέκλειε. Κάτι, που συμβαίνει ακριβώς το ίδιο και στη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Τη μία εβδομάδα να κάνει διπλό στο Καραϊσκάκη απέναντι στον Ολυμπιακό και την επόμενη Κυριακή να μη νικά την ΑΕΛ στη Λεωφόρο. Και στην Ευρώπη, να μην έχει χάσει από κανέναν σε επτά παιχνίδια και να βρίσκεται ήδη στη φάση των «16». Και, φυσικά, να μην τρομάζει ούτε στο άκουσμα της Μπέτις. Άλλωστε, οι Ισπανοί ξέρουν καλύτερα από όλους το συμπατριώτη τους, Ράφα Μπενίτεθ.

Αυτός ο «χαρακτήρας» μιας ομάδας δε βοηθάει καθόλου σε ένα μαραθώνιο πρωταθλήματος, γι’ αυτό και με τον Ράφα Μπενίτεθ στο τιμόνι, ο Παναθηναϊκός απομακρύνθηκε από τη μάχη του πρωταθλήματος, αντί να πλησιάσει στην κορυφή. Για να κάνει πρωταθλητισμό μία ομάδα, πρέπει να παίζει ποδόσφαιρο κατοχής και πρωτοβουλίας. Και να νικά του μικρούς. Όχι με συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, αλλά τουλάχιστον να μην αγωνίζεται με τρία στόπερ ακόμα και με μικρομεσαίες ομάδες στο γήπεδό της. Για την Ευρώπη και τα ντέρμπι ναι, για τα υπόλοιπα όχι. Γι’ αυτό και εδώ και αρκετό καιρό, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν μετατρέψει σε κούρσα για τρεις την υπόθεση-τίτλος. Μόνο που πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει, στη συγκεκριμένη μάχη.

Το τελευταίο δίμηνο η «Ένωση» εκμεταλλεύθηκε το γεγονός ότι δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη – λόγω της επιτυχίας της να περάσει απευθείας στους «16» του Conference League – και να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +5 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο. Ωστόσο, Πειραιώτες και Θεσσαλονικείς δεν έχουν πλέον ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, μετά τον αποκλεισμό τους από Λεβερκούζεν και Θέλτα, αντίστοιχα. Αντίθετα με την ΑΕΚ, η οποία τώρα ξεκινά το δικό της γολγοθά, με... δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη.

Τι ακριβώς συνέβαινε όλο το προηγούμενο διάστημα; Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είχαν δύο αγώνες μέσα στην εβδομάδα και η ΑΕΚ έναν. Από το Μάρτιο θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο, με την Ένωση να έχει παράλληλα εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, την ώρα που οι άμεσοι ανταγωνιστές της θα έχουν να σκέφτονται μόνο τον αγώνα του πρωταθλήματος και παράλληλα να επουλώνουν τις πληγές, που τους άφησε το προηγούμενο διάστημα. Φυσικά, αν η «Ένωση» καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Τσέλιε στους «16» του Conference League, τότε το δίπολο Ελλάδα-Ευρώπη θα συνεχιστεί και τον Απρίλιο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Αν αυτό την επηρεάσει και αλλάξει εκ νέου τις ισορροπίες στη μάχη του τίτλου, μένει να φανεί στον αγωνιστικό χώρο.