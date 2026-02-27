Αυτά είναι τα ζευγάρια που προέκυψαν για τους «16» του Europa League, μετά την κλήρωση στη Νιόν της Ελβετίας.

Ο Παναθηναϊκός σφράγισε την παρουσία του στους «16» του Europa League και πλέον καλείται να αντιμετωπίσει την Μπέτις στην επόμενη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ, αφού απέκλεισαν τη Βικτόρια Πλζεν θα κοντραριστούν με τους Βερδιμπλάνκος, οι οποίοι βρέθηκαν στην 4η θέση της κατάταξης μετά την ολοκλήρωση της League Phase.

Πέραν της κλήρωσης του «τριφυλλιού», μέσω της διαδικασίας που έλαβε χώρα στη Νιόν της Ελβετίας προέκυψαν ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, όπως αυτή ανάμεσα στην Μπολόνια και τη Ρόμα, αλλά και το Θέλτα - Λιόν. Επιπλέον, η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Φράιμπουργκ και η Νότιγχαμ Φόρεστ με την Μπράγκα.

Να θυμίσουμε ότι τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις στις 12 Μαρτίου, ενώ οι ρεβάνς θα πραγματοποιηθούν μία εβδομάδα αργότερα, στις 19 του ίδιου μήνα.

Αναλυτικά τα ζευγάρια για τους «16» του Europa League