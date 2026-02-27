Αυτή η σεζόν δεν μπορεί να αδικήσει κι άλλο τον ΠΑΟΚ…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει από την Ισπανία λίγο μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ που δημιουργεί έναν εκνευρισμό λόγω της τελευταίας εικόνας κόντρα στη Θέλτα…

Ο ΠΑΟΚ έχασε δύο φορές και αποκλείστηκε δίκαια από τη Θέλτα, σε σημείο η υπόθεση πρόκριση να μην σηκώνει καμία μα καμία συζήτηση. Αυτό είναι και το πρόβλημα τη δεδομένη χρονική περίοδο…

Μετά από 43 αγώνες στη σεζόν, με τέτοια εικόνα, με τόσο καλά αποτελέσματα, απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους και στις τρεις διοργανώσεις, δεν περιμένουμε κανέναν να μας πει πόσο σπουδαίος είναι ο φετινός ΠΑΟΚ. Έχουμε δει μπαλάρα, ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, γι αυτό και τέτοια εικόνα όπως η χθεσινή, εδώ στην Ισπανία, δεν αντέχεται.

Όταν η ομαδάρα των Μιχαηλίδη-Μπάμπα-Μεϊτέ-Ντέλια-Τάισον-Ζίβκοβιτς-Γιακουμάκη και όλων των άλλων, έχει…

- παίξει τέτοια μπάλα στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα, στα ντέρμπι,

- σκοράρει τόσο πολύ και με τόσο ομαδικό τρόπο,

- σφίξει και αμυντικά με πάνω από 20 clean sheets,

- Παίξει ταυτόχρονα στην ίδια περίοδο στα ίσια Λιλ, Λυων, Μπέτις

- κερδίσει με διαφορά στο σκορ τόσα μεγάλα ματς

Μετά από όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθείς έναν αποκλεισμό με τέτοιο τρόπο από τη Θέλτα. Δεν γίνεται! Δεν είναι δυνατόν να ζήσαμε αυτά τα δύο ματς με τέτοιο τρόπο! Η Θέλτα η οποία ΔΕΝ έπαιξε με τον κανονικό ΠΑΟΚ! Δεν ξέρει η Θέλτα τι ποδόσφαιρο μπορεί να αποδώσει ο κανονικός ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Το χειρότερο από όλα, το πιο άρρωστο, το κακό για το μυαλό του ΠΑΟΚ είναι ότι υπάρχουν στιγμές που αναγκάζεσαι να σκεφτείς… «άντε επιτέλους τελείωσε η Ευρώπη». Εκεί φθάσαμε…

Ο εκπληκτικός φετινός ΠΑΟΚ να φθάνει σε σημείο να παίζει με Μπιάνκο στο 10, με εξτρέμ τους Σάντσεζ-Τέιλορ, η ομάδα να υποφέρει αφού δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα καθόλου και απέξω να σκεφτόμαστε ότι… πρέπει να τελειώσει η δοκιμασία! Πρέπει να έρθει στα καλά του το ρόστερ και παίζοντας σε ανθρώπινες συνθήκες να αρχίζει να θυμίζει και πάλι ΠΑΟΚ…

Είναι κρίμα! Είναι πολύ-πολύ άδικο. Δεν αντέχεις να βλέπεις έτσι τον ΠΑΟΚ, με τόσο αλλοιωμένη εικόνα. Ένα σύνολο εντελώς έξω από τα νερά του και από κάθε ποδοσφαιρικό δεδομένο του. Να παίζει Θέλτα-ΠΑΟΚ φέτος για το ποιος θα περάσει στους 16 του Europa League και ο Δικέφαλος που έχει τόσο μεγάλες δυνατότητες, να υποφέρει σε ένα παθητικό παιχνίδι που δεν του επιτρέπει στο πρώτο ημίχρονο της Τούμπας και στο δεύτερο χθεσινό να κάνει ούτε υποψία φάσης! Ε όχι…

Η ομάδα ΠΑΝΤΑ «κάνει» τους παίκτες και σε μία τέτοια κατάσταση, είναι πολύ άδικη η κρίση για την ατομική απόδοση του καθενός. Είναι σα να ξεκινάει το ματς και όλοι να έχουν σαν ταβάνι το… έξι. Έστω κι έτσι ο Ζαφείρης έκανε ένα εκπληκτικό πρώτο μέρος και μακάρι να το αξιοποιήσει ώστε να πάρει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Τα έκανε όλα ως εξαροοκτάρι και πέρα από τις εντάσεις, έβγαλε πολλή ποιότητα, πλησιάζοντας στα στάνταρ του που περιμένει και ο ΠΑΟΚ.

Μετά από όλα αυτά υπάρχει σίγουρα και η άποψη… «θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να είχε προβλέψει την κατάσταση και να διαθέτει 10 μεσοεπιθετικούς, θα έπρεπε να έχει 2-3 σαν τον Κωνσταντέλια». Οκ! Δημοκρατία έχουμε…

Σε κάθε περίπτωση τέλος η Ευρώπη, ολοκληρώθηκε αυτή η αδικία να υποστούμε έναν τέτοιο ΠΑΟΚ, τόσο ξένο με τον κανονικό και επειδή ο ΠΑΟΚ αδίκησε τον εαυτό του στις τελευταίες τρεις ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, ξεκινάει τώρα μία άλλη προσπάθεια:

Πόσο γρήγορα θα επανακάμψει ο κανονικός ΠΑΟΚ που έχει αποδείξει πόσο ανώτερος είναι από όλους τους άλλους διεκδικητές του τίτλου…