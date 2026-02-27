Γκοντσαρόβα: «Σεβασμός γι’ αυτά που πέτυχε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη»

Το δικό της μήνυμα, μέσω των social media, έστειλε η Μαρία Γκοντσαρόβα, μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του ΠΑΟΚ. – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Η Μαρία Γκοντσαρόβα, μετά την ήττα από τη Θέλτα και τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα, μέσω των social media, προς την ομάδα και να δηλώσει την ευγνωμοσύνη για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών.

Στο ίδιο μήκος κύματος με τα όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στα αποδυτήρια και στην συνέντευξη Τύπου, η αντιπρόεδρος και CEO της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ στάθηκε στην προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του «Δικεφάλου» καθόλη τη διάρκεια της φετινής παρουσίας του στο Europa League.

Εγραψε η Μαρία Γκοντσαρόβα στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram:

«Μία ξεχωριστή πορεία στο φετινό Εuropa League τελείωσε. Αγάπη, σεβασμός και ευγνωμοσύνη για τα παιδιά που αντιμετώπισαν στα ίσια και κέρδισαν σπουδαίες ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Για πάντα μαζί μας τα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα που έφυγαν για τον ΠΑΟΚ. Για πάντα μαζί μας. Συνεχίζουμε πιο δυνατοί και ενωμένοι από ποτέ» ανέφερε στο ποστάρισμά της η CEO του «Δικεφάλου».