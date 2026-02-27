Ο Σωτήρης Μυκονίου γράφεi για τη δραματική πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Βικτόρια Πλζεν εξηγώντας γιατί ο τρόπος μπορεί και πρέπει να έχει μεγαλύτερη αξία.

Δεν έχουν περάσει παρά λίγες ώρες από την... απόδραση του Παναθηναϊκού από το Πίλσεν, έτσι όπως άλλαξαν τα δεδομένα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι «πράσινοι» από κει που ήταν μπροστά σκορ στο ημίχρονο, έχοντας απορροφήσει ένα κύμα πίεσης της Πλζεν και δείχνοντας να πατούν στο γήπεδο με σταθερότητα και αυτοπεποίθηση, είδαν την κατάσταση να γυρνάει 360 μοίρες εναντίον τους.

Γκολ στο 62' για τους Τσέχους έπειτα από λάθος του Λαφόν, η ψυχολογία με το μέρος τους και το «τριφύλλι» σε δεύτερο ρόλο, παράταση, απώλεια του Τουμπά και αποβολή του νεοεισελθόντα Ερνάντεθ μόλις 14 λεπτα μετά. Ενώ ήταν με αριθμητικό μειονέκτημα, έχασε τη μεγαλύτερη φάση της παράτασης στο φινάλε του δευτέρου μέρους με τον Πελίστρι.

Πάει στα πέναλτι κι εκεί του παρουσιάστηκε ευθύς εξ' αρχής η ευκαιρία να πάρει κεφάλι στη διαδικασία με το πέναλτι του Μέμιτς, που έπιασε ο Λαφόν, ο Καλάμπρια δεν τα κατάφερε να ευστοχήσει στο δικό του.

Παρ' όλα όσα περιγράψαμε, η άστοχη εκτέλεση του Σουαρέ έδωσε μία τελευταία ευκαιρία στον Παναθηναϊκό κι εκείνος δεν την άφησε να πάει χαμένη, με τον Πάντοβιτς να είναι αυτή τη φορά ο αναπάντεχος ήρωας συνεχίζοντας μία περίεργη παράδοση (Μλαντένοβιτς στη Μασσαλία, Μαντσίνι στην Κρακοβία, Λημνιός στο γκολ με τον ΠΑΟΚ κλπ.).

Μία μάχη που την κέρδισε το ομαδικό πνεύμα και η αυταπάρνηση

Όπως είπε και ο Ράφα Μπενίτεθ στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά τον αγώνα, το ομαδικό πνεύμα που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του ήταν εκείνο που ξεχώρισε περισσότερο απ' όλα στο αποψινό παιχνίδι αποτελώντας το κλειδί για τη σημαντική αυτή επιτυχία.

Καλά τα ατομικά χαρακτηριστικά, καλές οι τακτικές, όλα είναι σημαντικά, όταν όμως πηγαίνει ένα παιχνίδι όπως το χθεσινό, αυτή που πρέπει να μιλήσει πάνω απ' όλα είναι η καρδιά των παικτών.

Αυτή είναι που θα τους δείξει το δρόμο, το πόσο θέλουν να παλέψουν για εαυτούς τους, τους συμπαίκτες τους, την ομάδα.

Και οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού το είχαν αυτό και με το παραπάνω. Το διέθεταν σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορέσει να τους λυγίσει ούτε η τουλάχιστον εχθρική διαιτησία του Λιθουανού Ρούμσας, παρ' ότι σε κάποιο σημείο τους είχε χαλάσει το μυαλό με τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που είχε στα σφυρίγματά του.

Μην ξεχνάμε πως οι «πράσινοι» τελείωσαν το ματς έχοντας ως στόπερ τον Καλάμπρια, δεξί μπακ-χαφ τον Πελίστρι, κεντρικό μέσο τον Τζούρισιτς και αριστερό εξτρέμ τον Σφιντέρσκι. Δηλαδή πλάνα τα οποία σίγουρα δεν είχε δουλέψει ο προπονητής, όμως όλοι υπηρέτησαν τις θέσεις τους, γιατί είχαν καταλάβει την κεντρική ιδέα και είχαν περίσσεια θέληση για την πρόκριση.

Πήρε το καλύτερο δυνατό για το παρόν και το μέλλον του

Αν ο Παναθηναϊκός πήγαινε και κέρδιζε στο Πίλσεν με 1-0 ή 2-0, δεν θα ήταν το ίδιο. Θα είχε πάρει μεν την πρόκριση, θα τόνωνε ως έναν βαθμό την αυτοπεποίθησή του, όμως δεν θα είχε όλο αυτό το γύρω γύρω που δημιουργήθηκε απόψε.

Τέτοιες νύχτες, όπως έχει δείξει και το ίδιο το παρελθόν του «τριφυλλιού» ατσαλώνουν μία ομάδα, δυναμώνουν τους δεσμούς των παικτών της μεταξύ τους και μπουστάρουν όσο τίποτε άλλο την αυτοπεποίθησή της.

Ειδικά σ' αυτή τη βερσιόν των «πρασίνων», η οποία ταλαιπωρείται τον τελευταίο καιρό με τα αποτελέσματα που έχει, σε βαθμό να έχει τεθεί υπό κρίση ένα πρότζεκτ που τρέχει με βασικό στόχο τη νέα σεζόν.

Ταυτόχρονα βοήθησε και τη σχέση του «τριφυλλιού» με τον κόσμο, η οποία είχε επιβαρυνθεί αρκετά δίνοντάς του την ευκαιρία για μία ακόμα ευρωπαϊκή... περιπέτεια, τη δυνατότητα να ελπίζει κι έναν λόγο για να το χαρεί με τη ψυχή του μετά από καιρό.

Όμως για να έχουν αξία όλα αυτά, θα πρέπει ο Ράφα Μπενίτεθ και οι παίκτες να μην μείνουν μόνο στο βράδυ αυτό και να κατορθώσουν να χτίσουν επάνω του κάνοντας επιτέλους συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα.

Με αυτόν τον τρόπο θα επέλθει περισσότερη ηρεμία στην ομάδα, θα γεμίσουν τα... πνευμόνια της με αυτοπεποίθηση, ώστε να μπορεί να «αναπνεύσει» καλύτερα και θα βοηθηθεί έτσι η όλη εξελικτική διαδικασία, αφου θα μειωθεί η γκρίνια και θα βελτιωθεί έτσι η ατμόσφαιρα.