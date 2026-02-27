Ο Παναθηναϊκός έφτασε για 20ή φορά στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός ήταν παλικάρι στην Τσεχία. Προηγήθηκε με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τετέι, είχε σε μεγάλη βραδιά τους Λαφόν, Κάτρη, Ίνγκασον, ωστόσο, είναι αλήθεια ότι κανείς δεν υστέρησε κι όλοι έδωσαν το 100%.

Παρά την αναποδιά με την αποβολή του Ερντάντεθ στην παράταση και γενικά μία περίεργη διαιτησία, στα πέναλτι οι πράσινοι πήραν μία τεράστια πρόκριση με τον Λαφόν να κάνει και πάλι τη δουλειά του. Το τριφύλλι, λοιπόν, πανηγύρισε την πρόκριση στους «16» του Europa League κι αυτή είναι η 20ή φορά που φτάνει στη συγκεκριμένη φάση, οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι μεγαλύτερες διακρίσεις του Παναθηναϊκού

Μία φορά στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών: το 1971, εναντίον του Αγιαξ (0-2)

Δύο φορές στον ημιτελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και του Champions League αντίστοιχα: το 1984 εναντίον της Λίβερπουλ (0-4 και 0-1) και το 1996 εναντίον του Άγιαξ (1-0 και 0-3).

Δύο φορές στους «8» του Champions League: το 1992 σε όμιλο με Σαμπντόρια, Ερυθρό Αστέρα, Άντερλεχτ και το 2003 εναντίον της Μπαρτσελόνα (1-0 και 1-3).

Δύο φορές στους «8» του Κυπέλλου UEFA: Το 1988 (2-2 και 0-1 από τη Μπριζ) και το 2003 (1-0 και 0-2 από την Πόρτο).

Στο Κύπελλο Πρωταθλητριών - Champions League ο Παναθηναϊκός έχει βρεθεί τουλάχιστον στη φάση των «16» 11 φορές! Τέσσερις φορές έφτασε στη συγκεκριμένη φάση στο παλιό Κύπελλο Κυπελλούχων, ενώ στο Europa League (παλιό UEFA) έχει βρεθεί επίσης τέσσερις φορές με τη φετινή.

Την περασμένη σεζόν βρέθηκε στους «16» του Conference League, όταν κι αποκλείστηκε από τη Φιορεντίνα με νίκη 3-2 εντός και ήττα 3-1 εκτός.




