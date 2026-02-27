Τεττέη: «Αφιέρωσα το γκολ μου σε παιδάκι με καρκίνο, σήμερα έπαιζα γι' αυτόν»

Ο Ανδρέας Τεττέη μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1 και αποκάλυψε το... παρασκήνιο για τον ξεχωριστό πανηγυρισμό του μετά το γκολ του στην Τσεχία.

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού στις δυο «μάχες» με την Βικτόρια Πλζεν, καθώς σκόραρε και τα τρία γκολ της ομάδας του στα περισσότερα από 210 αγωνιστικά λεπτά. Ο διεθνής επιθετικός άνοιξε το σκορ στην Τσεχία και κατά τον πανηγυρισμό του σχημάτισε το γράμμα «Μ» και όπως είναι λογικό άπαντες πίστεψαν πως ήταν αφιερωμένο στην μητέρα του, όπως και το παρθενικό του ευρωπαϊκό γκολ, όμως η αλήθεια είναι διαφορετική...

Ο Έλληνας επιθετικός σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 αποκάλυψε πως το γκολ του είναι αφιερωμένο σε παιδάκι που δίνει «μάχη» με τον καρκίνο και του ζήτησε να πανηγυρίσει με αυτόν τον τρόπο, ενώ αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή συνέχεια των Πράσινων.

Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν το πίστευα ούτε εγώ ότι θα έβαζε τρία γκολ σε δυο ματς. Μεγάλη πρόκριση και προχωράμε.

Δεν το αφιέρωσα στην μαμά μου. Αφιέρωσα το γκολ μου σε ένα παιδάκι που μου έστειλε μήνυμα και έχει καρκίνο. Πήγα προχθές να τον δω, του έδωσα μπλούζα με υπογραφή και του είπα περαστικά. Ζήτησα χθες να τον ρωτήσουν τι πανηγυρισμό ήθελε να κάνω εάν σκόραρα και από το πρωί έλεγα ότι σήμερα παίζω για αυτό το παιδί, επειδή περνάει μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής του. Ήθελα πάρα πολύ να βάλω γκολ σήμερα για να του το αφιερώσω. Να είναι χαρούμενος και να πολεμήσει στη μάχη που έχει.

Αν συνεχίσουμε έτσι μπορούμε να περάσουμε και τη φάση των «16». Ποδόσφαιρο είναι... Τα πάντα γίνονται! Μπορούμε να συνεχίσουμε και να φτάσουμε πολύ κοντά.

Δεν ξέρω την Μπέτις ή την Μίντιλαντ, οπότε δεν έχω ποια να διαλέξω. Σίγουρα ονειρεύομαι τον τελικό του Europa, όπως οποιοσδήποτε. Θέλει δουλειά και μάχη για να το πετύχουμε».