Europa και Conference League: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16»
Οι επαναληπτικοί αγώνες των play - offs του Europa και Conference League ολοκληρώθηκαν σήμερα Πέμπτη (26/2) και έγιναν γνωστές οι ομάδες που πήραν την πρόκριση και συνεχίζουν στη φάση των «16». Από τις ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στα πέναλτι με 4-3 της Βικτόρια Πλζεν και συνεχίζει στο Europa, ενώ ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τη Θέλτα. Στο Conference την απευθείας πρόκριση είχε ήδη εξασφαλίσει η ΑΕΚ.
Europa League
Οι ομάδες που είχαν ήδη προκριθεί
- Λιόν (Γαλλία)
- Άστον Βίλα (Αγγλία)
- Μίτιλαντ (Δανία)
- Μπέτις (Ισπανία)
- Πόρτο (Πορτογαλία)
- Μπράγκα (Τσεχία)
- Φράιμπουργκ (Γερμανία)
- Ρόμα (Ιταλία)
Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των play-offs
- Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
- Στουτγκάρδη (Γερμανία)
- Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
- Λιλ (Γαλλία)
- Θέλτα (Ισπανία)
- Μπολόνια (Ιταλία)
- Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)
- Γκενκ (Βέλγιο)
Conference League
Οι ομάδες που είχαν ήδη προκριθεί
- Στρασβούργο (Γαλλία)
- Ράκοφ (Πολωνία)
- ΑΕΚ (Ελλάδα)
- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)
- Ράγιο Βαγιεκάνο (Ισπανία)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
- Μάιντς (Γερμανία)
- ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)
Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των play-offs
- Ριέκα (Κροατία)
- Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)
- Τσέλιε (Σλοβενία)
- Φιορεντίνα (Ιταλία)
- Άλκμααρ (Ολλανδία)
- Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)
- Λεχ Πόζναν (Πολωνία)
- Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία)
