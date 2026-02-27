Ο γύρος των play-offs του Europa και Conference League ολοκληρώθηκε και δόθηκαν τα εισιτήρια στις ομάδες που συνεχίζουν στους «16» των διοργανώσεων.

Οι επαναληπτικοί αγώνες των play - offs του Europa και Conference League ολοκληρώθηκαν σήμερα Πέμπτη (26/2) και έγιναν γνωστές οι ομάδες που πήραν την πρόκριση και συνεχίζουν στη φάση των «16». Από τις ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στα πέναλτι με 4-3 της Βικτόρια Πλζεν και συνεχίζει στο Europa, ενώ ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τη Θέλτα. Στο Conference την απευθείας πρόκριση είχε ήδη εξασφαλίσει η ΑΕΚ.

Europa League

Οι ομάδες που είχαν ήδη προκριθεί

Λιόν (Γαλλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Μίτιλαντ (Δανία)

Μπέτις (Ισπανία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μπράγκα (Τσεχία)

Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των play-offs

Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Λιλ (Γαλλία)

Θέλτα (Ισπανία)

Μπολόνια (Ιταλία)

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)

Γκενκ (Βέλγιο)

Conference League

Οι ομάδες που είχαν ήδη προκριθεί

Στρασβούργο (Γαλλία)

Ράκοφ (Πολωνία)

ΑΕΚ (Ελλάδα)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ισπανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Μάιντς (Γερμανία)

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)



Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω των play-offs