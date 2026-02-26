Τρία λεπτά μετά την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα η Θέλτα μετά από κλέψιμο της μπάλας άνοιξε το σκορ με τον Σβέντμπεργκ.

Ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα πρόκρισης πήρε η Θέλτα στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, με τους Ισπανούς να καταφέρνουν στο 63' να ανοίξουν το σκορ. Συγκεκριμένα οι γηπεδούχοι έκλεψαν την μπάλα, Σβέντμπεργκ βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή και με ένα δεξί πλασεδάκι έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Τσιφτσή κάνοντας το 1-0.