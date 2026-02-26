Με την ψυχή τους πανηγύρισαν παίκτες, τεχνικό επιτελείο και οπαδοί του Παναθηναϊκού τη μεγάλη πρόκριση στα πέναλτι. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΖΕΝ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΚΟΝΙΟΥ.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Europa League με 3-4 στη διαδικασία των πέναλτι αποκλείοντας τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία.

Το τελευταίο κρίσιμο πέναλτι ανέλαβε να το εκτελέσει ο Πάντοβιτς, σκόραρε και έστειλε τους «πράσινους» στους 16 της διοργάνωσης.

Με το που κατέληξε η μπάλα στα δίχτυα ήταν έξαλλοι οι πανηγυρισμοί παικτών και τεχνικού επιτελείου μπροστά στους φίλους τους που ταξίδεψαν στην Τσεχία.