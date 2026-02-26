Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός: Το κρίσιμο τελευταίο πέναλτι του Πάντοβιτς και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των «πρασίνων»
Με την ψυχή τους πανηγύρισαν παίκτες, τεχνικό επιτελείο και οπαδοί του Παναθηναϊκού τη μεγάλη πρόκριση στα πέναλτι. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΖΕΝ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΚΟΝΙΟΥ.
Ο Παναθηναϊκός πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Europa League με 3-4 στη διαδικασία των πέναλτι αποκλείοντας τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία.
Το τελευταίο κρίσιμο πέναλτι ανέλαβε να το εκτελέσει ο Πάντοβιτς, σκόραρε και έστειλε τους «πράσινους» στους 16 της διοργάνωσης.
Με το που κατέληξε η μπάλα στα δίχτυα ήταν έξαλλοι οι πανηγυρισμοί παικτών και τεχνικού επιτελείου μπροστά στους φίλους τους που ταξίδεψαν στην Τσεχία.
@Photo credits: INTIME
