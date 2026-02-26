Μπενίτεθ: «Η διάθεση φαινόταν στα μάτια των παικτών και έκρινε το ματς»

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη μεγάλη πρόκριση του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν.

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει από την Τσεχία με το εισιτήριο για τους «16» του Europa League. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ βγήκε νικήτρια στη διαδικασία των πέναλτι και απέκλεισε την αήττητη στη διοργάνωση Βικτόρια Πλζεν.

Ο Μαδριλένος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στη δάθεση των παικτών του, η οποία... φαινόταν στα μάτια τους.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

«Πολύπολοκο ματς απεναντι σε μια ομαδα χωρίς ήττα στο Europa League. Παλέψαμε πολύ, ήμασταν καλά οργανωμένοι, βγάζαμε αντεπιθέσεις, είχαμε μεγάλη διαθεση, το έβλεπες στα μάτια των παίκτων και αυτό νομίζω έκρινε το ματς.

Σημαντικότερο ηταν να δούμε ποιος θέλει να εκτελέσει και μετά επιλέγεις τη σειρά. Εύσημα σε όλους τους ποδοσφαιριστές, στον τερματοφύλακα και στους δυο προπονητές τερματοφυλάκων που είχαν αναλύσει πολύ τις εκτελέσεις του αντιπάλου.

Δεν ξέρω όλους τους αριθμους, είμαι ικανοποιημένος από την πρόκριση, θέλω να δώσω εύσημα σε ολη την ομάδα για την πρόκριση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ τους φιλάθλους που μας στήριξαν μέχρι τέλους».