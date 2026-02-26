Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν αναρτήσει πανό για τα επτά παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. Αποστολή στο Βίγκο Σταύρος Σουντουλίδης.

Ο ΠΑΟΚ στο Βίγκο θα έχει τη στήριξη 500 οπαδών του. Οι οπαδοί έχουν πάρει ήδη θέση σ' εξέδρα του Μπαλαϊδος για το ματς με τη Θέλτα κι έχουν αναρτήσει ένα πανό για τα επτά παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

«Τα αδέρφια πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχάσεις», αναφέρεται στο πανό των φίλων του Δικεφάλου.

Δείτε το πανό