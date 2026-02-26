Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στην αποψινή αναμέτρηση με τη Θέλτα στο «Balaidos»– ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο ΠΑΟΚ θα μπει στο «Balaidos» για να παλέψει, γνωρίζοντας πως οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του, ενώ και οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι πλέον περιορισμένες.

Εκτός λόγω τραυματισμών βρίσκονται οι Παβλένκα, Λόβρεν, Μεϊτέ, Τάισον, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ ενώ ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι τιμωρημένος και έμεινε στη Θεσσαλονίκη.

Τα… κουκιά είναι μετρημένα απέναντι σε μια Θέλτα σχεδόν πλήρη, με μοναδικά προβλήματα τους Σοτέλο και Ντουράν.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Τσιφτσής θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται από Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Χωρίς καθαρό «δεκάρι», ο Λουτσέσκου προσανατολίζεται σε σχήμα με τρεις χαφ, με τον Οζντόεφ να πλαισιώνεται από Ζαφείρη και Μπιάνκο, ο οποίος επιστρέφει στην ενδεκάδα και πιθανότατα θα είναι πιο μπροστά από τους δύο άλλους χαφ.

Στα άκρα, ο Χατσίδης είναι ο μοναδικός καθαρός εξτρέμ που απομένει και αναμένεται να ξεκινήσει στα αριστερά, με τον Χόρχε Σάντσες να προωθείται στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, ενώ στην κορυφή είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης.