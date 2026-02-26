Ο Ανδρέας Τεττέη αφιέρωσε το γκολ του για το 0-1 του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν στην αγαπημένη του μητέρα.

Ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα της ρεβάνς με την Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία έχοντας προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Europa League. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος έκανε το 0-1, με το τρίτο του γκολ στα πρώτα του δύο ευρωπαϊκά ματς.

Κατά τον πανηγυρισμό του ο διεθνής Έλληνας επιθετικός σχημάτισε με τα δάχτυλα του το γράμμα «Μ», ενώ φαίνεται να λέει «μάνα» στην κάμερα, αφιερώνοντας για ακόμα μια φορά το γκολ του στην μητέρα του.

Θυμίζουμε πως ο Τεττέη είχε αφιερώσει στη μαμά του και το παρθενικό του ευρωπαϊκό γκολ, ενώ στο πλαίσιο της μεγάλης συνέντευξης που έδωσε στο Gazzetta είχε τονίσει πως η μητέρα του είναι τα πάντα γι' αυτόν.

Η αναφορά του Τεττέη στη μητέρα του στη μεγάλη του συνέντευξη στο Gazzetta

Τι σημαίνει η μητέρα σου για σένα και πόσο σημαντική είναι στη ζωή σου;

«Η μητέρα μου είναι τα πάντα. Το μόνο που ήθελε η μητέρα μου από εμένα ήταν να μη γίνω κακός άνθρωπος. Με έβαλε στον αθλητισμό για να με κρατήσει μακριά από κακές επιρροές. Όταν ασχολείσαι με τον αθλητισμό ξέρεις ότι έχεις προπόνηση, πρέπει να ξεκουραστείς, να κοιμηθείς καλά, να φας καλά, να μην πιεις και να μην μπλέκεις με κακές παρέες, επειδή μπορείς να κάνεις πολύ μακριά βήματα. Ευχαριστώ πολύ τη μητέρα μου επειδή αν δεν ήταν αυτή να με βάλει στο ποδόσφαιρο δεν θα ήμουν εδώ».