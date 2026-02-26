Πλζεν - Παναθηναϊκός: Δυναμική παρουσία οι οπαδοί του τριφυλλιού

Γιώργος Σακελλαρίου
Πλζεν - Παναθηναϊκός
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βρίσκονται και στο Πλζεν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνος του ούτε στην Τσεχία. Στο ματς με τη Βικτόρια Πλζεν, οι πράσινοι έχουν τη στήριξη 500 και πλέον οπαδών τους, οι οποίοι πολύ εύκολα έχουν κερδίσει τη μάχη της εξέδρας από τους Τσέχους.

Φυσικά το γρήγορο γκολ του Ανδρέα Τετέι έχει προκαλέσει ακόμα περισσότερο ενθουσιασμό στην πράσινη εξέδρα και οι φίλοι των πρασίνων κυριαρχούν με τη φωνή τους.

Δείτε βίντεο και φωτορεπορτάζ

Δείτε Επίσης

Πλζεν - Παναθηναϊκός: Ο Σιώπης δήλωσε αισιόδοξος για την πρόκριση
Σιώπης

image
image
image
@Photo credits: INTIME, eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA LEAGUE Τελευταία Νέα