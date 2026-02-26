Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βρίσκονται και στο Πλζεν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνος του ούτε στην Τσεχία. Στο ματς με τη Βικτόρια Πλζεν, οι πράσινοι έχουν τη στήριξη 500 και πλέον οπαδών τους, οι οποίοι πολύ εύκολα έχουν κερδίσει τη μάχη της εξέδρας από τους Τσέχους.

Φυσικά το γρήγορο γκολ του Ανδρέα Τετέι έχει προκαλέσει ακόμα περισσότερο ενθουσιασμό στην πράσινη εξέδρα και οι φίλοι των πρασίνων κυριαρχούν με τη φωνή τους.

