Πλζεν - Παναθηναϊκός: Ο Σιώπης δήλωσε αισιόδοξος για την πρόκριση
Ο Μανώλης Σιώπης έμεινε εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν.
Ο διεθνής χαφ πριν το παιχνίδι μίλησε στην Cosmote για τη ρεβάνς και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Θα είναι πιο δύσκολο από το πρώτο ματς. Θα μπουν επιθετικά οι Τσέχοι. Αν η ομάδα είναι συγκεντρωμένη στο πλάνο και σκοράρει θα είναι πιο εύκολο να πάρει την πρόκριση.
Η ομάδα στα τελευταία ματς παίζει το ίδιο σύστημα, οι παίκτες μαθαίνουν αυτόν τον τρόπο και είναι όλο και καλύτεροι. Πιστεύω να βγει αυτό και σήμερα. Υπάρχει ψυχολογία, αισιοδοξία, πνευματικά η ομάδα είναι καλά και πάμε να πάρουμε την πρόκριση».
