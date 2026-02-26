Παναθηναϊκός: Χωρίς αμυντικό μέσο στο Πλζεν, εκτός αποστολής ο Σιώπης!
Ο Τσιριβέγια είναι στα πιτς, το ίδιο και ο Σισοκό, ο Σωτήρης Κοντούρης έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας (προτιμήθηκε ο Ερνάντεθ) και ο Μανώλης Σιώπης δεν θα βρίσκεται ούτε στον πάγκο του Παναθηναϊκού εναντίον της Βικτόρια Πλζεν, λόγω ενοχλήσεων στο δικέφαλο! Η κατάστασή του θα εκτιμηθεί με την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα.
Συνεπώς, οι Πράσινοι, οι οποίοι θα παραταχθούν με βασικούς κεντρικούς μέσους το δίδυμο Σάντσες - Μπακασέτα (όπως και στο 1-1 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ δηλαδή), όχι μόνο δεν θα έχουν έστω έναν αυθεντικό αμυντικό μέσο στην 23άδα τους, αλλά αντιμετωπίζουν συνολικά φοβερό πρόβλημα στη μεσαία γραμμή τους. Γιατί; Διότι ο μοναδικός χαφ που κάθεται στον πάγκο είναι ο Ανταμ Τσέριν!
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Ερνάντεθ, Αντίνο, Τσέριν, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.
Η ενδεκάδα του Τριφυλλιού στη ρεβάνς με την τσέχικη ομάδα αποτελείται από τους εξής σε 3-4-3: Λαφόν- Ίνγκασον, Κάτρης, Τουμπά - Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ρενάτο, Μπακασέτας - Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Τεττέη.
Υπενθυμίζεται ότι στην Αθήνα έχουν μείνει έντεκα παίκτες! Λόγω τραυματισμών οι Τσιριβέγια, Σισοκό, Κώτσιρας, Ντέσερς, Πάλμερ - Μπράουν. Λόγω αποκλεισμού από την ευρωπαϊκή λίστα οι Γεντβάι, Γιάγκουσιτς, Παντελίδης, Τσάβες, Koντούρης και ο Τόνι Βιλένα.
