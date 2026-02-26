Με Ζαρουρί και δίδυμο Μπακασέτα-Ρενάτο κόντρα στην Πλζεν ο Παναθηναϊκός

Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για τον αποψινό «τελικό» του Παναθηναϊκού κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν, στον οποίο θα κριθεί η πρόκριση στους «16» του Europa League.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη του κρίσιμου αγώνα του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για να παλέψει για την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός παρέταξε την ομάδα του και πάλι με 3-4-2-1 χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις στο αρχικό σχήμα. Ο Λαφόν βρέθηκε και πάλι κάτω από τα δοκάρια. Στην τριάδα της άμυνας, ο Ίνγκασον θα βρεθεί κεντρικά, ο νεαρός Κάτρης δεξιά και ο Τουμπά στα αριστερά.

Ως φουλ μπακ θα αγωνιστούν οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος ενώ στη μεσαία γραμμή το δίδυμο θα αποτελείται από τους Μπακασέτα και Ρενάτο Σάντσες, όπως και στο πρώτο παιχνίδι.

Μπροστά τους και πίσω από τον φορμαρισμένο Τεττέη, θα είναι το δίδυμο των Tαμπόρδα και Ζαρουρί.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Ερνάντεθ, Αντίνο, Τσέριν, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόμ, Ίνγκασον, Κάτρης, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ρενάτο, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Τεττέη.