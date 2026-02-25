O Αλεσάντρο Μπιάνκο εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του δεύτερου αγώνα των Playoffs του Europa League κόντρα στη Θέλτα. - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο «βλέπει», μετά από μεγάλο διάστημα, να παίρνει φανέλα βασικού σ’ ένα άκρως ιδιαίτερο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να δοκιμάζεται στο «Balaidos» απέναντι στη Θέλτα.

«Περιμένω να προκριθούμε στην επόμενη φάση! Γι’ αυτό θα μπούμε στο γήπεδο και θα παλέψουμε. Για μας υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Δεν μπαίνουμε στο γήπεδο για να πάρουμε μια ισοπαλία ή να χάσουμε».

Αναφορικά με το που θέλει να αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή ο Ιταλός χαφ ξεκαθάρισε πως «παίζω όπου μου ζητήσει ο προπονητής, αυτός αποφασίζει, είτε στα χαφ, είτε σαν εξτρέμ, είτε στην άμυνα. Νιώθω καλύτερα στη μεσαία γραμμή, ως δεκάρι έχεις περισσότερη ελευθερία και όπως είπε ο προπονητής (σ.σ. ο Λουτσέσκου με παρέμβαση του είπε το αυτονόητο «πες τους ότι θέλεις να παίζεις…») αυτό που θέλω είναι να παίζω».

Τι θυμάται από το πρώτο παιχνίδι στο Βίγκο: «Προτιμώ την τωρινή κατάσταση της ομάδας παρότι υπάρχουν πολλές απουσίες, εκείνη την περίοδο τη θεωρώ ως τη χειρότερη στη σεζόν, αλλά τώρα είμαστε πολύ καλύτερα σαν ομάδα».

