Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Βίγκο με σημαντικές απουσίες και αρκετούς νεαρούς από τη δεύτερη ομάδα και την Κ19 να μπαίνουν στα πλάνα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης (24/2) στο Βίγκο ενόψει του δεύτερου αγώνα των Playoffs του Europa League κόντρα στη Θέλτα, με αρκετές σημαντικές απουσίες και εννιά ποδοσφαιριστές να έχουν μείνει στη Θεσσαλονίκη.

Εκτός πλάνων βρίσκονται για διαφορετικούς λόγους οι Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Πέλκας, Μεϊτέ, Λόβρεν και Παβλένκα, γεγονός που περιόρισαν αισθητά τις επιλογές του Ράζβαν Λουτσέσκου, ο οποίος στράφηκε αναγκαστικά στη δεύτερη ομάδα και την Κ19 του ΠΑΟΚ.

Χαρακτηριστική ήταν η ατάκα του κατά την αναχώρηση της αποστολής από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης: «Αυτή την στιγμή δε θέλουμε ποιότητα, θέλουμε μαχητές»!

Οι πολλές και σημαντικές απουσίες, πάντως, ανέδειξαν για πολλοστή φορά τη δυναμική των ακαδημιών του συλλόγου, με επτά ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τα «σπλάχνα» του ΠΑΟΚ να βρίσκονται στην αποστολή της πρώτης ομάδας.

Οι «πιτσιρικάδες» του ΠΑΟΚ

Συγκεκριμένα, στην αποστολή βρίσκονται οι Μύθου, Χατσίδης, Μπέρδος, Μοναστηρλής, Νικολακούλης και Ντούνγκα, ενώ μαζί τους είναι και ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε από την ακαδημία και αποτελεί πλέον βασικό στέλεχος της πρώτης ομάδας.

Ο Ανέστης Μύθου μετρά ήδη 17 συμμετοχές και πέντε γκολ με την πρώτη ομάδα, έχοντας μάλιστα ανοίξει τον δρόμο της πρόκρισης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό. Αντίστοιχα, ο Δημήτρης Χατσίδης αριθμεί επίσης 17 εμφανίσεις και δύο γκολ, αποτελώντας πλέον ενεργό κομμάτι του ροτέισον και αναμένεται να βρεθεί στο βασικό σχήμα απέναντι στη Θέλτα.

Ο Δημήτρης Μπέρδος βρίσκεται εδώ και καιρό στο περιβάλλον της πρώτης ομάδας, έχοντας ήδη πάρει λεπτά συμμετοχής τόσο στο Κύπελλο απέναντι στον Λεβαδειακό όσο και ως αλλαγή στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, ενώ κάτω από τα δοκάρια, δίπλα στον Αντώνη Τσιφτσή, ταξίδεψαν οι Δημήτρης Μοναστηρλής και Βασίλης Νικολακούλης. Ο Μοναστηρλής είχε ήδη συστηθεί στο κοινό στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, όταν στο ντεμπούτο του απέκρουσε το τελευταίο πέναλτι «σφραγίζοντας» την πρόκριση, ενώ ο Νικολακούλης αποτελεί βασικό στέλεχος του ΠΑΟΚ Β’ με 13 συμμετοχές τη φετινή σεζόν.

Ποιος είναι ο Μπέντρι Ντούνγκα

Ξεχωριστή είναι η περίπτωση του Μπέντρι Ντούνγκα, ο οποίος ζει για πρώτη φορά την εμπειρία της πρώτης ομάδας σε ευρωπαϊκή αποστολή. Ο 18χρονος αριστερός μπακ-χαφ συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά σε αποστολή της ανδρικής ομάδας, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Γεννημένος στις 27 Μαρτίου 2007 στις Σέρρες και αλβανικής καταγωγής, ο Ντούνγκα αποτελεί ένα από τα πρότζεκτ με προοπτική για το μέλλον. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στη Ροδόπολη Σερρών και πριν από δέκα χρόνια εντάχθηκε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, όπου με τη σταθερή του εξέλιξη κέρδισε επαγγελματικό συμβόλαιο.

Αγωνίζεται κυρίως στην αριστερή πλευρά ως μπακ, ενώ τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται και ως εξτρέμ, ρόλος στον οποίο ξεχώρισε στα φετινά παιχνίδια του Youth League απέναντι στη Λέγκια Βαρσοβίας. Είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας και σταθερό μέλος της Εθνικής Νέων, ενώ τον περασμένο Ιούλιο ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ έως το 2027.

Σε επίπεδο αριθμών, φέτος με την Κ19 μετρά 15 συμμετοχές, ένα γκολ και τρεις ασίστ στο πρωτάθλημα, καθώς και τρεις παρουσίες στο Youth League με μία ασίστ, έχοντας ήδη κατακτήσει τίτλο πρωταθλητή με την Κ17 και Κύπελλο με την Κ19